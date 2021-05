Motorsport Network acquisice duPont Registry

Miami – 11 Maggio 2021 - Motorsport Network, la piattaforma integrata digitale che ogni mese raggiunge 56 milioni di fan dell'automotive e delle corse, ha raggiunto l'accordo per acquisire il prestigioso duPont Registry, leader del mercato dell'automotive di lusso da oltre 36 anni, dedicato a collegare i clienti con auto esotiche di fascia elevata e brand di lusso.

Per più di tre decenni, duPont Registry ha avuto una posizione privilegiata come prima piattaforma per la compravendita di auto di lusso ed esotiche da parte dell'élite di benestanti. L'autorità del marchio, la pubblicazione e le proprietà digitali di duPont Registry guidano il mercato automobilistico di lusso, e con una portata impressionante di oltre 10 milioni di seguaci nei social media, l'azienda ha catturato un pubblico altamente esclusivo e influente.

Motorsport Network renderà strategicamente duPont Registry il fulcro della sua nuova sezione Driven Lifestyle, sfruttando la cultura, la comunità e il commercio dello stile di vita automobilistico classico e di lusso del mondo in un unico ecosistema. Il portfolio Driven Lifestyle comprende Cavallino, una preminente società di media ed eventi concours, che ospita eventi di riferimento per i collezionisti e gli ammiratori di automobili di fascia alta, come il 30° Annual Palm Beach Cavallino Classic.

Nella community, FerrariChat è una piattaforma social globale leader e la voce più importante sulla Ferrari, con oltre 20 anni di esperienza che collega 200.000 membri registrati impegnati. Con esperienze di primo ordine, Canossa Events, sinonimo di eccellenza nel turismo su strada, organizza quasi 270 eventi all'anno per gli appassionati di guida.

Dedicata alla forma d'arte dei veicoli di lusso, Amalgam Collection, fondata nel 1985, occupa un posto unico nella storia dei modelli di auto di lusso, creando esempi ineguagliabili delle auto più iconiche e lussuose del mondo in scala.

Con la rapida crescita dei mercati globali di auto classiche, di lusso ed esotiche e l'accelerazione della vendita digitale di automobili, il portfolio Driven Lifestyle continuerà ad espandere l'infrastruttura esistente di Motorsport Network a livello internazionale. Come centro di questa potente rete, duPont Registry è pronto per una trasformazione digitale, estendendo ulteriormente la sua posizione di leadership come il più influente, innovativo e sofisticato mercato automobilistico ultra-lusso ed esotico, fornendo un'esperienza eccezionale per il consumatore affluente dedicato ad uno stile di vita guidato.

Fondato nel 1985, duPont Registry è il pioniere del mercato automobilistico di lusso ed esotico. I fondatori Thomas L. duPont e Steven B. Chapman avevano una visione condivisa di pubblicare una rivista lucida a quattro colori per il mercato automobilistico di lusso che collegasse gli acquirenti benestanti con i marchi di fascia alta.

Steven B. Chapman andrà in pensione come CEO e Presidente di duPont Publishing, passando le redini ai figli William Chapman come CEO e Steven Chapman Jr. come Presidente. Sfruttando le capacità tecnologiche avanzate di Motorsport Network, i fratelli Chapman supervisioneranno la trasformazione digitale di duPont Registry, elevando la piattaforma come ambasciatore di soluzioni aziendali integrate per i clienti.

Steven B. Chapman, CEO/Presidente duPont Publishing, ha dichiarato: "Quando 37 anni fa abbiamo iniziato il duPont Registry, non potevo prevedere l'impatto che il nostro marchio avrebbe avuto sul mercato delle auto di lusso ed esotiche e sul segmento dello stile di vita agiato".

"Per quanto sia stato incredibile costruire questa azienda con così tante persone incredibili, è stata l'esperienza di una vita poter coinvolgere i miei figli fin dalla più tenera età. Il mio sogno era che un giorno avrebbero gestito l'azienda e continuato l'eredità del duPont Registry".

"Il duPont Registry è la mia vita da quando avevo 23 anni. Anche se ho ricevuto molte offerte non richieste nel corso degli anni, non abbiamo mai immaginato di vendere questa grande azienda. Sapendo che i miei figli sarebbero rimasti azionisti e sarebbero stati pesantemente coinvolti nella gestione del business con le risorse e il supporto del Motorsport Network, non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro".

Ben Block, CEO di Motorsport Network, ha detto: "Siamo incredibilmente onorati di aggiungere questa prestigiosa proprietà alla nostra nuova sezione Driven Lifestyle. duPont Registry è stato il primo sul mercato nel suo ambito e con la sua autorità ha costruito un legame di fiducia con il suo pubblico esigente. Utilizzando l'acume tecnologico e la portata internazionale di Motorsport Network, il nostro obiettivo è quello di elevare l'esperienza dell'utente, offrire ai clienti soluzioni più innovative e far crescere il business a livello globale".

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

