Il concessionario Stamoto si rende protagonista del Fuorisalone EICMA 2021 con una festa a tema grandi viaggi ed esplorazioni. I locali di via Marcellino Ammiano 18 saranno la cornice di un party con l’inaugurazione della mostra fotografica “Viaggio in Patagonia”, racconto di un’avventura in moto attraverso Cile e Argentina. A presentare le immagini e condividere storie e aneddoti ci sarà l’autore Federico Tondelli in un talkshow presentato da Niccolò Pavesi, commentatore MotoGP per DAZN.

Le 18 immagini in esposizione nello showroom di Cristian Stano raccontano il viaggio di quasi 5.000 km compiuto da Tondelli e dal suo compagno di viaggio Euto Mandalari a bordo delle Suzuki V-Strom XT 1.000 cc e 650 cc, da Osorno a Ushuaia.

Sono i luoghi più iconici della Patagonia e della Terra del Fuoco, tra cui la pesante foresta pluviale del Cile, la sterminata pampa argentina, l’imponente monte Fitz Roy, l’affascinante ghiacciaio Perito Moreno e l’operosa capitale Ushuaia. La mostra rimarrà visitabile nello showroom di Stamoto fino a fine Gennaio 2022.

La serata sarà ulteriormente arricchita dalle delizie culinarie preparate da Simone Ranucci “Lo chef in moto” e dal DJ Set di Norabee e Andy Rosh. L’accesso sarà a numero limitato e saranno obbligatori Green Pass e mascherina. È gradita registrazione tramite il link https://bit.ly/3DpuKC9 o messaggio WhatsApp al +393487835745.

Fuorisalone EICMA 2021 Party

Stamoto Milano

Via Marcellino Ammiano, 18

Inizio evento ore 19:30

Invito mostra fotografica "Viaggio in Patagonia" Stamoto Photo by: Federico Tondelli