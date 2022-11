Tuukka Taponen entra nella Ferrari Driver Academy

Tuukka era già stato protagonista della precedente edizione e per tutta la stagione 2022 – nella quale ha gareggiato con Tony Kart, squadra storica e partner della Academy per lo scouting – è stato seguito attentamente da FDA che lo ha voluto valutare nuovamente.

Attese mantenute

Tuukka ha dunque dovuto vedersela con altri cinque talenti provenienti da quattro Paesi e tre continenti: gli australiani Jack Beeton e Gianmarco Pradel, il brasiliano Emerson Fittipaldi Jr., il messicano Jesse Carrasquedo e il kartista Rashid Al Dhaheri, rappresentante degli Emirati Arabi Uniti nonché il più giovane di tutti.

Globalmente il gruppo ha mostrato un buon potenziale e sia nelle giornate trascorse a Maranello che in quelle in pista a Fiorano il finlandese ha impressionato per le sue performances aggiudicandosi l’edizione 2022 delle FDA Scouting World Finals.

Taponen segue le orme di James Wharton, vincitore del 2020, e di Rafael Camara e Oliver Bearman, entrati in Academy quest’anno dopo aver brillato alle finali del 2021.

Sistema efficace

Tuukka è stato scelto tra oltre 200 piloti che la Ferrari Driver Academy segue ogni anno grazie al proprio efficace sistema di scouting che si avvale di una serie di partner che, oltre alla già citata Tony Kart, include ACI Sport, che monitora le serie europee, Escuderia Telmex per l’America Latina e Motorsport Australia per l’area Asia-Pacific, che comprende anche l’Oceania.

Protagonista in kart

Tuukka Taponen è nato il 26 ottobre 2006 a Lohja e si è messo in luce nel 2020 nella categoria OKJ, ottenendo un terzo posto finale nel FIA Karting European Championship e il titolo di vicecampione del mondo a Portimão (Portogallo). Nel 2021, all’esordio assoluto in classe OK, è diventato campione del mondo a Campillos (Spagna) in un weekend caratterizzato da condizioni meteo mutevoli, dimostrando le proprie doti velocistiche sia su pista asciutta che bagnata.

Quest’anno ha gareggiato con buoni risultati anche nella classe con il cambio, la KZ, confrontandosi con i migliori professionisti del karting mondiale. Tuukka sarà a Maranello già nei prossimi giorni per iniziare il lavoro nella Academy e i suoi programmi per la stagione 2023 saranno annunciati a breve.

Sono molto contento di accogliere Tuukka nella Ferrari Driver Academy.

Lo avevamo osservato con attenzione lo scorso anno e ne avevamo intuito il potenziale che il ragazzo ha confermato in questa stagione. A un anno di distanza è maturato, sapendo aggiungere alla sua velocità di base altre qualità chiave come la capacità di interagire con i tecnici con commenti precisi e quella di recepire immediatamente le indicazioni che gli vengono date.

"In pista al volante di una vettura di Formula 4, Tuukka ci ha colpito subito per le sue prestazioni e per la notevole curva di apprendimento, considerando la sua limitata esperienza in monoposto. Si è inoltre mostrato umile e voglioso di lavorare, altre due doti che contraddistinguono i talenti più brillanti", ha dichiarato Marco Matassa, responsabile della Ferrari Driver Academy.

"Ringrazio Tony Kart, che lo ha accudito fin qui nella maniera migliore. Questa storica squadra è uno dei partner di più lungo corso della Ferrari Driver Academy, dalla collaborazione con essa sono arrivati nel nostro programma tanti piloti di talento e Tuukka è pronto a scrivere una nuova pagina del nostro percorso insieme".

"Colgo l’occasione per dire grazie anche gli altri nostri partner che ci hanno permesso di mettere in atto uno schema molto funzionale: attraverso il nostro programma di scouting abbiamo individuato tutti gli ultimi piloti che sono entrati a far parte della Academy, ragazzi che arrivano da diversi continenti, a ulteriore conferma di quanto sia efficace il sistema impostato con Tony Kart, ACI Sport, Escuderia Telmex e Motorsport Australia".

Taponen ha aggiunto: "Sono veramente contento di essere stato selezionato per entrare a far parte della Ferrari Driver Academy. La settimana trascorsa a Maranello, con la possibilità di guidare sulla pista di Fiorano, è stata un’esperienza splendida".

"Non vedo l’ora di iniziare a lavorare nella Academy con gli altri ragazzi e insieme agli ingegneri che ho avuto modo di conoscere in pista. Sono molto orgoglioso di vestire la casacca con il Cavallino Rampante della Ferrari".