Toyota 86 Racing Series: botto pauroso, ma il pilota è illeso

La vettura di John Iafolla si è capottata più volte dopo aver colpito le barriere tra le curve 6 e 7, fermando la sua corsa contro la parte posteriore di un mezzo di soccorso.

Il dottor Carl Le, il responsabile medico della Supercars, ha confermato che Iafolla non ha riportato infortuni nell'incidente, anche se è stato portato in ospedale per i controlli precauzionali del caso.

Questo è il secondo grande incidente della Toyota 86 Racing Series in altrettanti round, dopo che Peter Vodanovich era stato vittima di un brutto capottamento a Bathurst il mese scorso.

Le riparazioni alle barriere hanno ritardato il programma odierno, con la partenza della gara della Supercars, la Sandown 500, posticipata alle ore 13:35 locali.