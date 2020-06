Tencent e Motorsport Network collaborano nel flusso di dati per gli appassionati cinesi

Londra, 2 giugno 2020 - Motorsport Network è orgoglioso di annunciare un accordo biennale per la fornitura di statistiche e risultati con Tencent (OTC: TCEHY), attraverso il suo business Motorsport Stats. L'accordo copre la stagione in corso, i risultati storici e dei dati aggiuntivi per 11 diverse serie. Il più ampio e profondo dataset di dati sul motorsport disponibile sarà reso accessibile agli utenti di Tencent Sport attraverso vari modi: sito web, app, social media e grafica televisiva.

Motorsport Stats è il depositario leader mondiale di informazioni sulle corse costruito sul database gold standard dello sport, Forix. Ogni stagione, i team e gli analisti di Motorsport Stats raccolgono un ricco flusso di dati e risultati di oltre 50 eventi ogni fine settimana nei diversi fusi orari.

La società è il fornitore ufficiale di statistiche per la FIA, organo di governo del motorsport, e fornisce anche statistiche a promotori, team, sponsor e media con siti web di risultati e prodotti basati su dati, come gli strumenti automatizzati di pubblicazione sui social media, oltre a fornire servizi di analisi dei risultati e dei dati attraverso i suoi servizi API. L'attività si basa sulla più ampia capacità del Motorsport Network di agire come partner, consulente e fornitore di soluzioni in tutto il settore.

Ewell Zhao, direttore generale della Tencent Sports, dichiara: “Gli sport motoristici sono uno degli sport tecnologicamente più avanzati, con una forte richiesta di capacità di dati. Solo attraverso varie analisi di dati professionali possiamo davvero entrare nel mondo degli sport motoristici. Motorsport Stats è una società di analisi di dati sugli sport motoristici di fama mondiale. Attraverso la cooperazione con Motorsport Stats, Tencent Sports fornirà agli appassionati cinesi servizi di contenuti di alta qualità più profondi e completi e dimostrerà pienamente il fascino degli sport motoristici”.

Gustavo A Roche, Vicepresidente di Motorsport Network e Managing Director di Motorsport Stats aggiunge: “I fan cinesi potranno ora avvicinarsi a questo sport e godere di un'esperienza più ricca; siamo orgogliosi di alimentare Tencent Sport con il nostro servizio di dati e statistiche di livello mondiale. La nostra tecnologia cattura e registra la maggior parte di esso, il resto viene dai nostri team sul campo: vivono e respirano il motorsport, trascorrono il weekend in pista. Questo è semplicemente il motivo per cui siamo imbattibili in verticale”.