Supercorso Federale: primi giri su Renault Clio Cup e F4

Arriva il bello al Supercorso Federale ACI Sport nell’Autodromo di Vallelunga con l’inizio delle attività in pista.

La giornata di lunedì è stata infatti incentrata sulle sessioni di guida con le Renault Clio RS Line. È stata una prima esperienza per tutti i sei allievi della Scuola Federale, un primo approccio con una vettura a ruote coperte.

I ragazzi hanno imparato a gestire i 200cv delle vetture francesi, messe a disposizione da Fast Lane Promotion e gestite nei box da Progetto E20, con l’affiancamento costante degli Istruttori Federali coordinati dal Direttore Raffaele Giammaria.

Gli “angeli custodi”, professionisti della Scuola, si sono posizionati sul sedile di destra, in versione co-driver, e hanno accompagnato i piloti nei giri in pista della mattinata. In parte anche sul fondo bagnato. Poi la pioggia battente ha frenato l’azione, ma ha lasciato spazio agli approfondimenti teorici.

Si tratta del secondo anno consecutivo che le Renault fanno parte del programma del Supercorso, per la prima volta con questa nuova generazione del modello Clio che ha animato la serie internazionale Clio Cup Europe.

Nel terzo giorno di attività, secondo test in pista per i sei allievi, questa volta a bordo delle vetture di Formula 4 by Iron Lynx. I ragazzi hanno avuto l’occasione di destreggiarsi alla guida durante le sessioni svolte nel corso della mattinata e nel pomeriggio.

Sono stati valutati sulle stesse Tatuus gommate Pirelli in modalità simulazione di gara, con tanto di prove di partenza dalla griglia.

Durante i giri in pista i ragazzi vengono monitorati costantemente dal preparatore atletico di Formula Medicine, Davide Faustini, allo scopo di elaborare un report dettagliato con le informazioni riguardanti le loro prestazioni fisiche in azione.

Ci avviamo così verso l’epilogo di questa 18^ edizione del Supercorso Federale ACI Sport che avrà luogo domani. Gli allievi avranno modo di testare per l’ultima volta le proprie capacità ancora al volante di una monoposto di F4, magari mettendo in pratica anche i consigli ricevuti dai loro Istruttori.

L’ultimo giro del 18° Supercorso verrà trasmesso in diretta su ACI Sport TV a partire dalle 14:15 circa dall’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, per poi riprendere alle ore 17:00 al fine di seguire la cerimonia di chiusura dell’evento, correlata dalla premiazione dei piloti che si saranno distinti in modo particolare.