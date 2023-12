Speciale | 40 anni Prema: Venezia ha celebrato una storia unica

I numeri dicono molto. In quarant’anni di storia il team Prema ha conquistato settanta titoli, sommando i campionati piloti a quelli riservati alle squadre. Basterebbe questo per certificare il ruolo di team di riferimento che la squadra veneta è riuscita a ritagliarsi nel difficile mondo delle categorie propedeutiche, ma c’è dell’altro.

I numeri dicono molto ma non tutto, e la prova la si è avuta sabato scorso a Venezia nell’evento organizzato dalla squadra per festeggiare i quarant’anni di attività. Quando è arrivato il momento di scattare la foto di rito, sono stati ben sessanta i piloti saliti sul palco. Generazioni di ‘ex’ che si sono fuse con i giovanissimi impazienti di scendere in pista per inseguire i propri sogni.

Photo by: Prema Powerteam Il brindisi di René e Angelo Rosin alla festa dei 40 anni della Prema

La serata si è aperta con una standing ovation spontanea quando sul palco è salito Angelo Rosin, fondatore e anima del progetto Prema. In quattro decadi ha attraversato momenti trionfali e stagioni difficili, senza mai cedere alla tentazione di operare in un modo diverso rispetto a quello della qualità assoluta. La storia di Prema alla fine è la storia di una famiglia, come sottolineato dai tanti piloti che hanno preso la parola. Ryan Briscoe è arrivato appositamente dagli Stati Uniti, Kamui Kobayashi dal Giappone, Robert Shwartzman da Dubai. Hanno messo da parte ogni altro impegno e per la voglia di esserci, come Esteban Ocon, Callum Ilott, Antonio Fuoco, Edoardo Mortara, e tantissimi altri.

Photo by: Prema Powerteam Esteban Ocon alla festa dei 40 anni della Prema

“Prema è una famiglia”, hanno confermato tutti, da Jacques Villeneuve (“Qui ho imparato praticamente tutto”), a Ocon (“I Rosin mi lasciavano le chiavi di casa quando partivano per altri campionati”) a Kobayashi, che ha ricordato tra le risate dei presenti come la prima settimana trascorsa a Vicenza si aprì con un giro notturno su un motorino concluso nella caserma della polizia (per identificare un ragazzino giapponese che vagava nella notte) dopo l’arrivo provvidenziale di Angelo Rosin svegliato nel cuore della notte dalle forze dell’ordine.

Photo by: Prema Powerteam Kamui Kobayashi alla festa dei 40 anni della Prema

L’evento, al di là del copione molto curato, ha avuto un’anima. Un intreccio di storie, carriere sbocciate verso traguardi assoluti e altre meno scintillanti ma comunque significative. Dagli ‘ex’ dai capelli brizzolati a quelli più recenti, con il comune denominatore di aver vissuto gli anni Prema come un momento speciale della propria carriera, della propria vita. Tanti anche coloro che hanno contribuito alla storia della squadra senza indossare casco e tuta, Marco Matassa in rappresentanza della Ferrari Driver Academy, Jerome D’Ambrosio per la Mercedes, ma anche partner tecnici presenti e passati, manager di piloti, ingegneri, Mario Isola, Laurent Mekies, Dino Chiesa, Luca Baldisserri e Massimo Rivola, oggi team principal dell’Aprila ma in passato responsabile FDA.

Photo by: Prema Powerteam Jacques Villeneuve rivede Antonio Tamburini alla festa dei 40 anni della Prema: sono stati compagni di squadra in F3

Tanti gli ex campioni di Formula 3 si sono impegnati molto per spiegare alle rispettive mogli e compagne che una volta ‘andavano forte’, cercando nell’allestimento immagini dei loro podi, quelli ottenuti con la Prema. “Abbiamo tutti la foto in salotto – ha confermato Peter Sundberg, oggi avviato armatore a Ibiza - chi nella classica tuta gialla dei primi anni, chi in livree più recenti”.

Photo by: Prema Powerteam Un entusiasta Kimi Antonelli alla festa dei 40 anni della Prema

I più colpiti da quanto visto nella serata di Venezia sono stati però coloro che per il team Prema si apprestano a disputare la stagione 2024, da Oliver Bearman a Kimi Antonelli, da Gabriele Mini a Dino Beganovic, Arvin Lindblad per finire a Rafael Camara, arrivato a Venezia appositamente dal Brasile. Per loro è stata un’occasione per toccare con mano la storia della squadra per cui corrono e per beccarsi pacche di incoraggiamento sulle spalle da parte di chi ci ha provato prima.

Photo by: Prema Powerteam Robert Shwartzman alla festa dei 40 anni della Prema

Un’atmosfera speciale, in linea con una storia speciale. Per attraversare quattro decadi è servita la determinazione di Angelo e Grazia Rosin, coniugi a tempo pieno anche in pista. Una storia che si è ripetuta venticinque anni dopo, con l’ingresso nell’operatività del team di René e Angelina Rosin, a cui va il merito di un’apertura internazionale che ha permesso alla squadra un importante salto di qualità. Il tutto, però, sempre in stile Prema, ovvero con quella capacità di saper tirare fuori il massimo dai loro piloti. Oggi nella sede di Grisignano di Zocco ci sono ‘junior’ di Mercedes, Ferrari, Alpine, Red Bull e McLaren, a conferma di una fiducia a tutto campo.

Photo by: Prema Powerteam Doriane Pin alla festa dei 40 anni della Prema

Fabrizio Giovanardi e Roberto Colciago, due dei piloti che hanno contribuito ai primi successi della squadra, si sono salutati dicendosi “ci vediamo tra dieci anni, dai, al cinquantesimo anniversario!”. L’occhio è sempre al futuro, alla prossima gara, e non potrebbe essere diversamente quando si sono superate (brillantemente) le sfide di quattro decadi.

Angelo Rosin alla fine ha sussurrato che, chissà, magari la squadra un giorno accetterà anche la sfida Formula 1 se si presenterà un’opportunità di qualità. L’arrivo nelle vesti di socio di maggioranza dell’imprenditrice francese Deborah Mayer ha permesso alla squadra l’ingresso nel WEC, poi si vedrà.

Photo by: Prema Powerteam Alla festa dei 40 anni della Prema quanti cimeli di una storia fatta di vittorie

La certezza è che tra dieci anni la lista di colori che hanno vinto in tuta Prema sarà ancora più grande e che nell’enorme bacheca ci saranno più trofei. Le fondamenta sono solide come le linee guida che hanno permesso a questa squadra di arrivare, dopo quarant’anni, ad essere una delle più grandi eccellenze italiane nel mondo del motorsport.