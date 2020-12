Sondaggio Motorsport.com: aiutateci a migliorare il sito

Amici di Motorsport.com,

voglio condividere con voi la soddisfazione nel prendere atto che si è formata una community che continua a crescere: non siete lettori occasionali, ma appassionati che scelgono il nostro network internazionale come punto di riferimento dell’informazione sulle auto e moto da corsa.

Siamo arrivati a dicembre ed è giunto il momento di fare un importante salto di qualità: l’idea è di offrirvi nuovi contenuti esclusivi ad alto valore aggiunto. Stiamo raccogliendo le proposte per cercare di migliorare il sito, di renderlo più coinvolgente e soprattutto più fruibile.

Sono in corso investimenti importanti per valorizzare l’informazione a cominciare da un allargamento dello staff giornalistico.

È per questo che vi chiediamo di partecipare al breve sondaggio che vi proponiamo qui (bastano davvero un paio di minuti), per segnalarci quali sono gli argomenti che vorreste approfondire. Non scelte dettate dalla Redazione, ma un confronto aperto per migliorare la proposta comunicativa.

Quali sono le vostre idee?

Segnalateci quali saranno le iniziative che dovremo incentivare per offrirvi una serie di servizi non solo editoriali che potrebbero soddisfare la vostra passione.

Grazie per la disponibilità, non tradiremo le vostre aspettative…

Franco Nugnes