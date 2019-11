Schumacher, Gina Maria galoppa nel segno di papà Michael

Grande spettacolo a Fieracavalli, dove Gina Maria Schumacher si è esibita nella prova Freestyle Elementa Masters Premiere con un cavallo tramutato in Ferrari, con tanto di alettone. La primogenita del 7 volte campione del mondo di F1 si è presentata con casco e tuta del papà per omaggiarlo.

Nel momento dello sliding stop Gina Maria ha messo in scena addirittura un finto pit stop con tanto di meccanici al seguito. La prova di freestyle prevede uno spettacolo in costume a tempo di musica in cui bisogna effettuare manovre precise, sliding stop, cambi di galoppo e rollback.

La gara è stata vinta dalla campionessa belga Cira Baeck che vestiva i panni di Wonder Woman. Soddisfazione però anche per Gina Maria che ha invece conquistato l'Elementa Masters Premiere categoria "Non Pro".

La figlia di Michael ha postato su Instagram alcuni scatti dell'evento con la seguente didascalia: "Che serata divertente, un ottimo modo per terminare la nostra stagione di spettacoli in Europa. Sono molto grata a tutta la mia famiglia e agli amici che mi supportano così tanto. Senza di voi non sarebbe stato possibile. Un grande grazie. Il mio cavallo è stato bravissimo, non gli importava del rumore o dell'alettone".

Gina Maria Schumacher scesa dal cavallo, con alcuni ragazzi vestiti rigorosamente Ferrari, ha anche inscenato una festa da podio di F1 con tanto di champagne. Un bel modo per omaggiare il padre e la Rossa che hanno scritto insieme pagine indelebili nella storia del motorsport.