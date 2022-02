RoC 2022 | Sebastien Loeb nella storia: quarta Race of Champions

La prima edizione della Race of Champions tenutasi in Svezia incorona campione indiscusso Sebastien Loeb. L’alsaziano dimostra che quasi alla soglia dei cinquant’anni è tutto meno che sazio di gare e trionfi: dopo il secondo posto assoluto conquistato alla Dakar e la vittoria nel Rally di Monte-Carlo, per Loeb arriva il quarto sigillo assoluto nella corsa dei campioni. Il tutto in meno di un mese.

In finale il nove volte iridato WRC ha avuto la meglio del pilota di Formula 1 Sebastian Vettel.

Nella prima manche, corsa a bordo di un Polaris RZR, Loeb ha capitalizzato al meglio un errore del quadricampione di F1, il quale ha colpito un muro di neve in uscita dall’ultima curva del primo giro.

Loeb si è poi portato sul 2-0 su Vettel, recuperando margine sul tedesco che – va detto – aveva avuto un avvio di gara migliore del francese. Ma è qui che l’alsaziano allenta la tensione e sbaglia durante la terza manche, consegnando a Vettel il successo del 2-1.

Sebastien Loeb. RX2e Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

La quarta e ultima manche, disputatasi nuovamente a bordo dei RZR, non è stata per i deboli di cuore: dopo scambi accesi e duelli sul filo di lana, Loeb conquista la sua quarta Race of Champions per otto decimi di secondo, andando ad eguagliare il record di Didier Auriol.

Le sorprese non sono mancate sin dalle prime fasi della corsa domenicale: la campionessa della W Series, Jamie Chadwick, ha avuto la meglio di Mick Schumacher nei sedicesimi di finale, venendo battuta nel round seguente dal pilota IndyCar Colton Herta.

Se è vero che molti piloti erano alle prese per la prima volta in carriera con una corsa di questo tipo disputata su neve e ghiaccio, è altrettanto vero che non necessariamente conoscere il terreno di scontro è stato un vantaggio così importante. A dimostrazione di questo fatto si porta come esempio l’eliminazione di Mika Hakkinen a vantaggio di Jimmie Johnson, leggenda della Nascar, oltre alla vittoria di Vettel contro la pilota della W Series Emma Kimilainen.

Sebastien Loeb, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport Photo by: Race of Champions

Nei quarti di finale abbiamo assistito ad una sfida senza esclusione di colpi tra il due volte vincitore della Race of Champions ed ex pilota F1 David Coulthard ed il nove volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, Tom Kristensen, con il danese che riesce a prevalere sullo scozzese.

Loeb invece continuava la propria cavalcata che lo avrebbe portato al trionfo battendo Petter Solberg prima e Oliver Solberg poi, mentre Vettel andava a piegare la resistenza di Tom Kristensen in semifinale anche grazie ad un problema tecnico alla RX2e del danese.

Conferenza stampa, Sebastien Loeb 1 / 15 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Conferenza stampa, Sebastien Loeb 2 / 15 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Conferenza stampa, Sebastien Loeb 3 / 15 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Sebastien Loeb 4 / 15 Foto di: Race of Champions David Coulthard, Jamie Chadwick, Sebastien Loeb 5 / 15 Foto di: Race of Champions Sebastien Loeb, Didier Auriol 6 / 15 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastien Loeb, Mika Hakkinen 7 / 15 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastien Loeb, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 8 / 15 Foto di: Race of Champions Sebastien Loeb, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 9 / 15 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastien Loeb. RX2e 10 / 15 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Oliver Solberg, RX2e 11 / 15 Foto di: Race of Champions Petter Solberg, RX Supercar Lites 12 / 15 Foto di: Race of Champions Petter Solberg, RX Supercar Lites 13 / 15 Foto di: Race of Champions Podio: Colton Herta, Jimmie Johnson, Petter Solberg, Oliver Solberg 14 / 15 Foto di: Race of Champions Podio: Vincitori Petter Solberg, Oliver Solberg 15 / 15 Foto di: Race of Champions