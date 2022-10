R5 Cup | Renault ha celebrato i 50 anni di R5 con una sfida su Twitch

Mezzo secolo di storia da celebrare in modo fresco, moderno. Coraggiosamente insolito. L’Atelier Renault agli Champs Elysées di Parigi è stato chiuso al pubblico per un giorno, perché si è trasformato nel teatro di sfida fra cinque nazioni: Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia. I mercati Renault più rilevanti in Europa.

Chi sbirciava dalla vetrina, ed erano molti a dare uno sguardo dentro, ha trovato solo un indizio: la Renault 5 Prototype esposta giusto il tempo dell’evento e poi subito tolta di mezzo. Ma era un indizio importante perché legava il passato con il futuro della Casa della losanga: la 5 Elettrica sarà un cardine della Renaulution, la via tracciata dal presidente Luca De Meo sulla mobilità nella transizione ecologica.

Bastava allungare lo sguardo nell’Atelier per scorgere anche la Renault 5 Maxi Turbo, la belva #3 di Jean Ragnotti e Gilles Thimonier che nel 1985 aveva vinto il Tour de Corse nel mondiale rally per capire che c’era un… qualcosa legato al motorsport.

In realtà il fondo dell’Atelier Renault è stato trasformato in uno studio mediatico dove si è disputata la R5 Cup per ricordare i 50 anni della Renault 5. Campo di gara il video gioco Forza Horizon 5. Gli equipaggi erano formati da uno streamer scelto fra gli influencer di ogni singola nazionale e un ambassador che sapesse rispondere a quiz sulla storia R5 e sapesse dare il ritmo di gara al… “pilota”.

La macchina con cui confrontarsi ovviamente la R5 Turbo in cinque postazioni video specificatamente allestite. C’erano due presentatori: Tom Deacon, attore britannico che commenta le gare di “F1 Virtual Gran Prix” e la francese Aayley, editorialista e conduttrice radio.

La coppia sui canali social di Renault ha attivato una diretta twitch in lingua inglese nella quale i cinque equipaggi sono diventati gli animatori di una sfida che si è svolta su vari terreni: pista, sterrato, drifting e retromarcia. E le regole sono state svelate un po’ alla volta, perché importante era certo vincere le singole gare a tempo, ma fondamentale era intrattenere la community che ciascuno era riuscito ad attivare, trovando nei fan a casa migliaia di supporter rimasti collegati per le oltre tre ore di show.

Per Renault Italia come pilota il è stato selezionato GrenBaud, 21enne milanese. Gamer alle prime armi, ma capace di attivare sulla rete mezzo milione di ragazzine che pendono dalle sue labbra. Simone Buratti, questo il suo nome vero, è un perticone alto, capelli lunghi e idee chiare con una buona dose di autostima e concrete ambizioni canore.

L’ambassador, invece, era chi vi scrive che nel 1989 aveva partecipato a Monza a una gara della Coppa Super 5 GT Turbo ed è stato scelto per l’esperienza di pilota gentleman (quante gare anche con le diverse versioni della Clio!) e giornalista motorsport di lungo corso.

L’esperienza, conclusa con l’ultimo posto nella classifica finale dopo un testa a testa con gli inglesi, è stata divertentissima: Simone è un vulcano che si carica a mille quando le cose vanno bene, ma si sgonfia come un soufflé se tutto non procede secondo i suoi voleri. Credevamo di essere al comando delle prime due manche e, invece, al riepilogo generale eravamo quinti.

Non si gareggiava direttamente gli uni contro gli altri, ma ciascun team veniva ingaggiato da finti avversari, per cui risultavamo leader alla fine delle singole sfide, ma a contare per la classifica generale era solo il miglior tempo di ogni run.

Nonostante il divario d’età abbiamo trovato un buon feeling e una modalità di comunicazione efficace, migliorando le prestazioni di volta in volta, tanto che siamo arrivati a insidiare anche i francesi, fino alla prova di drifting.

Simone, poi, si è innervosito non trovando un buon feeling con il freno a mano e la guida di traverso sul pad e io sono arrivato quasi ai conati di vomito osservando quel dondolare furioso della nostra R5 sul video. Peggio del mal di mare che non soffro. Meno male che c’erano i follower a dare utili indicazioni al mio pilota perché ero cereo come un cencio, ma non ho rinunciato alla postazione, nonostante tutto.

I vincitori della R5 Cup: l'equipaggio tedesco formato da TrillUx e Mathias Malmedie

A proposito: a vincere sono stati i tedeschi (TrilluXe e Mathias Malmedie) che non hanno perso un colpo, super allenati a Forza Horizon 5 e dominanti in qualsiasi modalità di guida. Hanno battuto gli spagnoli molto staccati, sebbene l'ambassador fosse Dani Clos, pilota che ha anche assaporato il gusto della F1 con l'HRT.

L’esperienza è stata divertente, unica nel suo genere: bella l’idea proposta dalla Renault che ha avuto il coraggio di festeggiare i 50 anni della R5 con un'idea in linea con i tempi. Chi ci ha seguito pare si sia divertito. Operazione riuscita, quindi…