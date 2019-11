Mercedes-AMG Project One: ecco perché è in ritardo

C’è chi dà la colpa alla power unit direttamente derivata dal motore che per il sesto anno di fila ha vinto il mondiale di Formula 1, ma i problemi non derivano solo dall’unità capace di sprigionare i mille e passa cavalli.

Gli appassionati di corse sanno benissimo quanto complicato sia gestire una sofisticata power unit nei box di un GP, figuriamoci montarla su una hypercar per circolare normalmente su strada.

Non deve stupire, quindi, se la Mercedes-AMG Project One lanciata nel 2017 al Salone di Francoforte da Lewis Hamilton sia in grave ritardo nelle consegne che non sono mai cominciate. La prospettiva è che la prima delle 275 vetture in costruzione si possa vedere alla fine del 2020, mentre si temeva un ulteriore slittamento al 2021.

Ricordiamo che tutti gli esemplari sono stati venduti ad un prezzo base di circa 2,5 milioni di euro, ma che c’è chi l’ha pagata molto di più perché erano giunte 1.100 richieste alla Casa di Affalterbach che ha condiviso l’affascinante e complicato progetto direttamente con il team di Brackley.

Ma quali sono gli effettivi problemi? Per prima cosa l’inasprimento delle norme sulle emissioni secondo lo standard WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): appare evidente la difficoltà di trasformare un motore da corsa in un propulsore che rispetti un ciclo di una normale auto stradale.

Altro neo riguarda la gestione dei freni carbo-ceramici: a freddo l’impianto frenante non assicura ancora la piena efficacia come quando i dischi arrivano alla giusta finestra di temperatura.

È vero che la One non dovrebbe essere usata per andare a fare la spesa, ma nel momento in cui si vogliono portare oltre mille cavalli per strada i problemi da risolvere che sembrano piccoli diventano grandi.

Le gomme sono state realizzate appositamente dalla Michelin partendo dai Pilot Sport Cup 2s (ant. 285/35 ZR 19 e post. da 335/30 ZR 20).

La hypercar della Stella è capace di prestazioni monstre che solleciterebbero qualsiasi pneumatico (2”5 da 0 a 100 km/h), anche se alla Mercedes sono consapevoli che solo pochi saranno in grado di condurre al limite una belva come questa. La domanda finale è: quando la vedremo per strada e con quali limiti di omologazione?