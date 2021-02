Porsche lancia il proprio canale su Motorsport.tv

Il nuovo canale è ora disponibile su Motorsport.tv, la piattaforma OTT digitale di Motorsport Network dedicata ai video delle corse e al prodotto di serie, coi fan che potranno scoprire i lavori del team Porsche Formula E in aggiunta ai programmi GT.

Porsche ha un grande trascorso nel motorsport, con esperienze in Formula 1, endurance, Dakar e nei maggiori campionati a ruote coperte.

Porsche has launched a dedicated channel on Motorsport.tv ahead of the new 2021 FIA Formula E World Championship season starting in Saudi Arabia this week. Photo by: Motorsport.tv

La Casa ha vinto per 19 volte la 24h di Le Mans e ora con il team di Formula E punta ad un altro titolo.

Per la sua seconda stagione nella serie elettrica, i piloti saranno Pascal Wehrlein ed André Lotterer, che nel 2019-20 ha debuttato facendo subito bene.

Nonostante alcuni piccoli cambiamenti apportati al Riyadh Street Circuit per le corse serali del 26-27 febbraio, la Porsche spera di ripetere il grande secondo posto ottenuto lo scorso anno al Diriyah E-Prix, al debutto in Formula E.

Inoltre Lotterer vanta la prima pole position centrata a Città del Messico e chiuso in Top10 l'annata.

Durante il periodo invernale sono arrivati grandi elogi per la Porsche Taycan elettrica stradale dalla stampa del prodotto, mentre il team di Formula ha sviluppato il suo nuovo powertrain.

La firma di Wehrlein ha motivato tutti in Porsche, tanto che il responsabile del progetto FE, Amiel Lindesay, ha detto: "Vogliamo vincere gare e lottare per il campionato".

Per questo il nuovo canale di Porsche su Motorsport.tv vorrà fornire ai fan un accesso al paddock e dietro le quinte della Formula E.

Motorsport Network vanta un'audience di 56 milioni di fan, che potranno anche crescere quando la Porsche intraprenderà il programma LMDh nel 2023 tornando a competere fra i prototipi.

Il lancio del nuovo canale le darà modo di trarre il massimo dalla distribuzione globale di Motorsport Network e dalla piattaforma dei Motorsport Studios, che creeranno contenuti particolari.

Motorsport Studios sfrutta i vastissimi archivi di Motorsport Network per avere materiale mediatico, incluse 26 milioni di immagini della storia dei motori, alle quale anche Porsche potrà avere accesso.

Motorsport Network supporterà Porsche nella creazione e distribuzione di contenuti per posizionarli davanti a tutti e mostrare il marchio e i suoi programmi di successo nelle gare GT corse clienti.