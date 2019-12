OMP Racing annuncia l’acquisizione di Bell Racing Helmets Group

OMP Racing, azienda leader mondiale nell’equipaggiamento di sicurezza per il motorsport con oltre 2mila prodotti a catalogo, da oggi comprende anche il maggior produttore mondiale di caschi per l’automobilismo. Il nuovo gruppo comprenderà entrambi i marchi con le rispettive sedi produttive e commerciali: per OMP il centro di ricerca, sviluppo e produzione di Ronco Scrivia (Genova) e la sede di OMP America a Miami; per Bell Racing il centro di ricerca, sviluppo e produzione di Sakhir (Bahrein) insieme al centro di Ghislenghien (Belgio) e le sedi Bell Racing U.S. a Champaign, Speedway e Mooresville.

Paolo Delprato sarà presidente e CEO del gruppo.

L’operazione vedrà Stephane Cohen, fondatore di Bell Racing, un’ esperienza trentennale nel motorsport, fare ritorno nel gruppo come socio di minoranza e CEO di Bell Racing, mentre Aref Yazbek sarà il general manager sempre di Bell Racing.

Gabriele Pedone rivestirà il ruolo di CEO in tutti i rami americani del gruppo, con Kyle Kietzmann come socio di minoranza e COO.

Paolo Delprato, presidente e CEO di OMP Racing: “Questa è la più importante acquisizione operata da OMP nei suoi 46 anni di storia, e segna una rivoluzione nel nostro campo. OMP e Bell sono due brand leggendari con una ricca storia di innovazione. Mettendoli assieme si crea il più importante gruppo nel mondo del motorsport, con un enorme potenziale per il futuro. Il motorsport è in continua evoluzione e, con questa acquisizione, ci prepariamo ad affrontare nuove sfide, fiduciosi del valore che possiamo creare”.