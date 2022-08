Nigel Mansell lancia la Official NFT Range su Motorsport Multiverse

Nigel Mansell, Campione del Mondo di Formula 1 del 1992, ha lanciato una collezione di NFT ufficiali per celebrare il 30° anniversario del suo successo sulla nuova piattaforma Motorsport Multiverse.

Motorsport Multiverse sta introducendo una nuova ed entusiasmante classe di oggetti da collezione che presentano versioni digitali con licenze ufficiali di cimeli da corsa del mondo reale. Motorsport Multiverse offre un modo nuovo e coinvolgente di vivere, collezionare, scambiare e rimanere in contatto con i propri piloti preferiti, la comunità delle corse e lo spirito delle corse.

Nigel Mansell presenta una gamma di oggetti da collezione digitali su Motorsport Multiverse

Amato dai tifosi di casa e soprannominato "Il Leone" durante la sua carriera in Ferrari, la determinazione, velocità e ingegnosità tecnica uniche del britannico lo hanno portato a vincere 31 Gran Premi, tra cui quattro nel Gran Premio di Gran Bretagna.

Le vittorie del 1986 e del 1987 con la Williams Honda sono considerate tra le gare più celebri ed emozionanti di quel decennio. Quella di Silverstone del 1991, dopo la quale diede un passaggio all'acerrimo rivale Ayrton Senna per tornare ai box, è ricordata con un NFT. Mansell ha recentemente venduto l'auto originale all'asta di RM Sotheby's a Monaco.

I fan interessati a possedere uno degli oggetti digitali da collezione di Nigel troveranno una vasta gamma di opzioni, dalle NFT di alta qualità dei caschi, delle tute e dei guanti indossati in gara da Mansell, alle immagini provenienti dalla collezione personale di Nigel e da quella di Motorsport Images, che possiede l'unica storia visiva ininterrotta del Campionato del Mondo di F1 dal 1950.

Molti NFT includono video originali di Nigel che parla della storia dietro gli oggetti e le immagini. La piattaforma Motorsport Multiverse è stata creata da Motorsport Images in collaborazione con gli specialisti di collezionismo digitale Artema Labs.

Con un occhio alla sostenibilità, Motorsport Multiverse incorpora l'uso di una blockchain proprietaria. Questa nuova architettura è efficiente dal punto di vista energetico e garantisce un'impronta di carbonio ridotta, riducendo al contempo le spese per il gas e aumentando la velocità delle transazioni.

Inoltre, l'inclusione di un'infrastruttura di sicurezza all'avanguardia e di un controllo dinamico delle risorse consente l'introduzione di nuove funzionalità rivoluzionarie nel corso del tempo.

Nigel Mansell, Campione del Mondo di F1 nel 1992, ha dichiarato: "Sono entusiasta di lanciare la mia collezione ufficiale di NFT su Motorsport Multiverse e spero che i fan di tutto il mondo possano apprezzarli. Sono sempre stato interessato alle nuove tecnologie e tutti conoscono il mio speciale legame con i fan. Gli NFT offrono la possibilità di possedere qualcosa di raro e i fan possono divertirsi a collezionarli e scambiarli".

James Allen, responsabile di Motorsport Images, ha dichiarato: "Il coinvolgimento dei fan nel motorsport si sta sviluppando rapidamente e riconosciamo la necessità di avere offerte NFT di alta qualità per i fan. Si tratta di un mercato con un futuro a lungo termine. Tutti noi amiamo Nigel Mansell e quale posto migliore per iniziare il nostro progetto se non con le NFT ufficiali, prodotte con Nigel, per celebrare il 30° anniversario del suo dominante Campionato del Mondo del 1992. Il passaggio che diede a Senna a Silverstone l'anno prima, sulla fiancata della sua auto, è uno dei momenti iconici della F1, che dimostrò anche la sportività di Nigel e il rispetto che esisteva tra i due grandi Campioni".

Per visitare la piattaforma e saperne di più: https://www.motorsportmultiverse.com/