Nathalie McGloin: “I disabili stanno facendo cose incredibili nel motorsport”

L’influenza di Nathalie McGloin sullo sport motoristico internazionale è molto più grande della sua stessa carriera agonistica; Nathalie è presidente della commissione per la disabilità e l'accessibilità della FIA, con il compito di far entrare più persone disabili in questo sport a tutti i livelli. Negli ultimi anni abbiamo visto grandi esempi come Alex Zanardi, Billy Monger, Robert Kubica, Nic Hamilton (fratello di Lewis) e l'eroe di Le Mans Frederic Sausset superare enormi ostacoli per competere.

Per l'ultima intervista di #ThinkingForward, McGloin ha espresso la sua visione chiara: dove un bambino disabile può guardare un Gran Premio di F1 e dire: "Voglio farlo un giorno" ed è possibile.

Nathalie McGloin, Commissione FIA per le Disabilità e l'Accessibilità, Alex Zanardi, BMW M8 GTE Photo by: BMW AG

Natalie, tu sei l'incarnazione vivente dello spirito di sfida dello sport motoristico, ma a mio avviso anche una prova che il nostro sport è davvero unico. Perché una volta in macchina con il casco, non c'è modo di capire dall'esterno se si tratta di un uomo o di una donna, corpulento o disabile e nessun altro sport può dirlo. Quanto è importante per lei e per la sua missione di far entrare più persone disabili nel nostro sport?

Sì, come lei dice che il motorsport è l'unico sport al mondo in cui non esiste una sottocategoria per i conducenti disabili. Come pilota disabile, l'ambiguità di lasciare la mia disabilità ai box, se volete, quando sono in un'auto da corsa, è la ragione per cui mi sono innamorato di questo sport. È la ragione per cui ne ricavo così tanto. Molti piloti disabili ti diranno la stessa cosa: avere il controllo di qualcosa di così potente, un'auto da corsa, su un circuito da corsa che gareggia a fianco di uomini prevalentemente abili è enorme. La descrivo come una libertà; sono libero di fare quello che posso su quella macchina, al meglio delle mie capacità, in termini di coraggio, di livello di abilità. La mia disabilità è del tutto irrilevante. E il motivo per cui lavoro così duramente per cercare di rendere il motorsport più accessibile è perché voglio che le persone sperimentino ciò che amo del Motorsport.

Nathalie McGloin, Commissione FIA per le Disabilità e l'Accessibilità Photo by: BMW AG

Lei ha parlato in modo eloquente della sensazione di guidare una macchina. Nel tuo caso, è stata un'auto che ti ha portato via così tanto con l'incidente stradale, ma è anche un'auto che ti dà la possibilità di farlo. Come ti senti a proposito di questa dinamica?

Sì, è uno strano conflitto, credo. Non associo il fatto che mi sono rotto il collo in un'auto stradale con la corsa su un circuito solo perché ero un passeggero. Non avevo la patente di guida quando sono stato coinvolto in quell'incidente. Quindi penso che la mancanza di controllo da passeggero e la rottura del collo ad avere il controllo di un'auto su un circuito da corsa, non mi oppongo al confronto. Paralizzato dal petto in giù e diventato tetraplegico, molte cose mi sono state tolte. Ma ho scoperto che 16 anni dopo, quando ho gareggiato nella mia prima gara, molto di quello che mi mancava nella vita mi è stato restituito. Ed era soprattutto quella sensazione - il modo migliore che posso descrivere è come andare in bicicletta senza mani quando sei un bambino. È quella capacità di essere semplicemente spensierato e nel momento. E le corse mi danno questa capacità; ho il pieno controllo delle auto che guido. Ho il controllo sul bordo. La fiducia, l'accettazione del mio infortunio, la sensazione di essere accettato; mi ha restituito così tanto che ne sarò per sempre grato. Ne ricavo così tanto ogni volta che mi siedo su un'auto da corsa.

Nathalie McGloin, Porsche Cayman S Photo by: Ebrey / Motorsport Images

Jean Todt, il presidente della FIA, nel 2017 l'ha nominata presidente della commissione per la disabilità e l'accessibilità della FIA. Cosa comporta questo breve riassunto e quali progressi ha fatto finora?

Jean mi ha fatto capire molto chiaramente quando mi ha offerto la posizione che non si trattava di un gesto simbolico di spuntare qualche casella, voleva davvero fare dei progressi nello sport per disabili. Finora abbiamo fatto molto, ma ovviamente c'è ancora molto da fare. Il primo anno, ci siamo concentrati sull'ottenere la legislazione per le persone disabili per ottenere le licenze per le competizioni. Anche se c'era un po' di codice sportivo internazionale per facilitare la partecipazione dei disabili, era stato redatto anni fa, adattato per i singoli piloti. Si vedevano delle clausole che permettevano specificamente ad Alex Zanardi di gareggiare dopo il suo incidente. Così abbiamo inserito una legislazione moderna che permette alle persone disabili di gareggiare senza compromettere la sicurezza. Oltre a cercare il modo di incoraggiare un maggior numero di persone a partecipare a questo sport, per esempio, attraverso i sussidi per i piloti disabili, che danno alle persone disabili e che gareggiano a livello di club, l'accesso ai più alti livelli di sicurezza, perché volevamo essere sicuri di dimostrare che le gare per disabili sono corse sicure. È stato creato un Certificato di adattamento, perché sebbene le auto fossero accettate nelle competizioni con adattamenti, c'era una zona grigia; le auto omologate attraverso l'adattamento correvano al di fuori dei loro documenti di omologazione, così sono state inserite in una classe separata, che non è il punto della partecipazione dei disabili alle gare, tutti noi vogliamo correre a livello di livello. Il certificato di adattamenti è stato messo in atto, così i concorrenti disabili possono ora gareggiare nella classe a cui sono destinati.

Nathalie McGloin, Porsche Cayman S Photo by: Ebrey / Motorsport Images

Abbiamo visto che piloti come Billy Monger possono avere un incidente, come quello che ha subito in F4 e tornare ad un livello superiore in F3 e vincere, cosa che non potrebbe accadere in nessun altro sport. Se sei un giocatore di rugby puoi giocare a rugby in carrozzina dopo un incidente, ma non è niente in confronto a giocare nel Sei Nazioni. Il nostro sport è unico anche in questo senso.

Sì, e anche se prima della Commissione questo ambiente esisteva, non era a questo livello. Era quasi come se le gare per disabili fossero state leggermente ignorate; le competizioni sapevano che era la cosa giusta da fare, ma non sapevano davvero quale fosse la legislazione o dove si sedesse sull'assicurazione. La Commissione ha permesso che questo venisse gridato. La porta è sempre stata socchiusa. Ora è completamente aperta. Il prossimo passo è quello di mostrare alle persone che hanno disabilità e l'ambizione di un posto negli sport motoristici, sia come pilota, volontario o ufficiale, sia come membro del team, che possiamo aiutare a mostrare loro la strada giusta da percorrere.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2° classificato, stringe la mano a Nathalie McGoin, sul podio Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

E cosa ha fatto il suo lavoro e quello di persone come Zanardi, Billy Monger, Nic Hamilton e Robert Kubica, per incoraggiare i disabili a gareggiare nel mondo dei motori?

Una delle cose più importanti, per la quale sarò sempre grato a David Richards, presidente di Motorsport UK, e a Jean Todt, è stato permettermi di consegnare a Kimi Raikkonen il trofeo al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone nel 2018. Poiché la visibilità di questo evento ha ottenuto una maggiore interazione da parte di persone disabili che non erano già impegnate in questo sport, ha fatto sì che guardassero la pagina web della FIA, e la legislazione sugli sport motoristici per disabili, ha fatto sì che guardassero il mio profilo, il profilo di Billy, il profilo di Alex e pensassero: "C'è un percorso per me, mi piacerebbe saperne di più". La Commissione ha ora un proprio account Instagram e i conducenti disabili si sono messi in contatto, hanno raccontato la loro storia e poi hanno contattato altre persone disabili, mostrando loro cosa è possibile fare nel motorsport. E stanno iniziando a fare domande su ciò che è disponibile per loro nei loro paesi.

#84 SRT41 by Oak Racing Morgan - Nissan: Frédéric Sausset, Christophe Tinseau, Jean-Bernard Bouvet Photo by: Eric Gilbert

Finora abbiamo parlato soprattutto di persone che hanno subito un qualche tipo di incidente. Ma ovviamente la coorte comprende anche persone che hanno una disabilità da prima nella loro vita. Ritiene che il completamento della 24 ore di Le Mans di Frederic Sausset nel 2016 sia il più grande successo di un pilota disabile?

È stato un risultato incredibile. Ma penso che ci siano un sacco di risultati incredibili da parte dei conducenti disabili. Quello che Frederic ha fatto è stato notevole, soprattutto per quanto riguarda la sua mancanza di esperienza nel motorsport, prima di Le Mans. Sì, la visibilità era enorme. Ma penso ugualmente, se si guarda a qualcuno come Nicholas Hamilton, nato con una paralisi cerebrale, che è nato con una paralisi cerebrale, e che guidava ad altissimo livello nel British Touring Car Championship, e che guidava anche un'auto non adattata. La sua visibilità in questo sport mi aiuta con la mia visione per la commissione: che in qualunque periodo di tempo i ragazzi disabili guardano la Formula Uno, e hanno l'ambizione di diventare piloti da corsa, perché questa è una realtà. Spero che il lavoro della mia commissione sia andato così lontano, che sia effettivamente fattibile. Al momento i bambini disabili non guardano l'automobilismo sportivo e pensano che sia per loro, perché ci sono così poche persone disabili che gareggiano in pubblico. Se non vedono qualcuno che gli assomiglia, l'ambizione da raggiungere non è sul loro radar. Così Fred Sausset, Nicholas Hamilton, altri piloti di basso profilo, ma che fanno cose incredibili, se iniziamo a gridare di tutte queste persone, il messaggio si diffonderà più velocemente. Allora la mia ambizione e la mia visione per la commissione si realizzeranno.

Nathalie McGloin e Jean Todt, Presidente FIA, in griglia di partenza Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Lei ha detto che lo sport motoristico non ha l'equivalente delle Paralimpiadi, perché si è in grado di competere in egual misura. Ma c'è il desiderio - un po' come la serie W - di creare per gli sport motoristici per disabili una propria serie di showcase per sviluppare più talenti?

Penso che cose come la serie W siano fantastiche per l'inclusione nello sport in termini di donne, e non vedo perché i piloti disabili non possano seguirne l'esempio. Quello che mi piacerebbe fare è qualcosa di simile a quello che ha fatto la Women in Motorsport Commission con l'iniziativa Girls on Track. In altre parole, raggiungere i giovani piloti disabili e mostrare in diverse città del mondo cosa sono in grado di fare, e fare una gara in cui i primi due si sfidano a Le Mans in una gara di kart di 24 ore. Non mi sembra una cosa che vada contro la natura inclusiva del Motorsport. Perché penso che come la W Series, più visibilità abbiamo delle donne, dei piloti disabili in questo sport, più cresce.

Nic Hamilton, Motorbase Performance Ford Focus Photo by: JEP / Motorsport Images

C'è stato un vero e proprio spostamento verso lo sport che ha bisogno di avere un senso di scopo più ampio rispetto alla semplice competizione e al divertimento. Ma pensa che lo sport motoristico sia davvero credibile come piattaforma per buone cause? Ci sono tutte le cose positive di cui abbiamo parlato che offre. Ma c'è anche un altro lato negativo nel modo in cui viene percepito da parte del pubblico. Quanto è importante per il suo futuro la credibilità come piattaforma per le buone cause?

Penso che il motorsport sia una piattaforma credibile per promuovere soprattutto i temi EDI (uguaglianza, diversità e inclusione) che le aziende stanno promuovendo in questo momento. A causa dell'inclusività del nostro sport, perché non facciamo discriminazioni; uomini e donne competono insieme, conducenti disabili e conducenti non disabili insieme, penso che abbiamo quasi un ruolo più grande da svolgere per i disabili nella società nel dimostrare che siamo classificati allo stesso modo delle persone non disabili. Perché ci sono molte società che forse non sono così proattive con la legislazione sulla discriminazione dei disabili. Credo che possiamo avere un impatto sociale semplicemente competendo in condizioni di parità. Abbiamo un ruolo più importante da svolgere rispetto alla semplice facilitazione della partecipazione dei disabili agli sport motoristici.

Beitske Visser, Jamie Chadwick e Alice Powell festeggiano con i trofei sul podio Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Infine, Natalie, e solo su un argomento più ampio, cosa ne pensi dei progressi delle donne nel motorsport? Ci sono state diverse iniziative; Girls on Track, Dare to be Different, W Series di cui abbiamo parlato, stanno facendo la differenza? E come appare il futuro?

Penso che sia davvero positivo. Penso che la W Series sia stata determinante in questo cambiamento. Tutto ciò che ha bisogno di cambiare: viene da una generazione più giovane. Questo è il punto in cui il cambiamento avverrà effettivamente, se sarà permanente, se andrà avanti. La generazione più giovane ha bisogno di vedere persone come loro che lo fanno. Il programma Girls on Track è assolutamente fantastico, far pensare alle giovani ragazze alla STEM, ai ruoli di ingegneria, al karting, è fantastico, ma al di fuori di quella piattaforma non c'era nulla che le incoraggiasse. Guardate in TV ora, abbiamo la W Series - vedono donne come loro gareggiare in monoposto. Ciò che ha fatto è stato anche dimostrare che questi piloti, in termini di tempi sul giro e capacità di guida, non sono donne, sono solo piloti da corsa molto veloci che si dà il caso siano donne. Più il loro pensiero è unito alla promozione della diversità, che si tratti di donne, disabili, minoranze etniche all'interno dell'automobilismo sportivo, più successo avranno a lungo termine.