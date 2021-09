Nasce OmniTrattore.it, nuovo riferimento per il settore agricolo

21 settembre. Una data che quest’anno non indica soltanto il cambio di stagione, con l’ufficiale addio all’estate e l’ingresso della stagione autunnale, ma che per Motorsport Network Italia rappresenta qualcosa di ben più importante grazie alla nascita di Omnitrattore.it.

Nel panorama dell’agricoltura 4.0 Omnitrattore.it mira a diventare il sito di riferimento nell’informazione di qualità relativa al settore agricolo ed agromeccanico in particolare. Un settore in cui agromeccanica, agrochimica, allevamento e componentistica sono ormai interconnesse tra loro.

L’evoluzione tecnologica, infatti, ha compiuto passi da gigante anche in questo ambito e trattori smart, attrezzature "intelligenti", iperconnettività, precision farming, e big data rappresentano non più il futuro, bensì il presente del settore agricolo.

Gli imprenditori agricoli e agro meccanici si sono evoluti di pari passo diventando dei veri e propri imprenditori hi-tech e necessitano di informazioni dettagliate e puntuali su tutte le novità del settore.

Omnitrattore.it nasce proprio per loro, per fornire un’informazione tecnica chiara e per poter regalare approfondimenti utili che servano da stimolo al miglioramento delle performance delle proprie aziende.

Su OmniTrattore.it sarà possibile trovare approfondimenti e news nelle numerose sezioni del sito (Trattori, Attrezzature Agrochimica e Sementi, Componenti e molte altre), ma anche numerosi video sia presenti sul sito, ed in grado di aggiungere grande valore all’offerta editoriale, che, soprattutto, sul canale YouTube di Omnitrattore.it.

“Emozionare ed emozionarci grazie alla meccanica ha portato il Motorsport Network Italia a essere un riferimento quando si parla di motori a 360°, per qualità e completezza informativa. In questo senso abbiamo da sempre guardato con interesse al settore agromeccanico e oggi, finalmente, grazie a OmniTrattore.it siamo certi che il nostro contributo valorizzerà un ambito in cui tecnologia, tenacia e genuina passione sono in prima linea, 365 giorni all’anno, proprio come noi.”, dichiara Andrea Farina, Motorsport Network Italia.

“Far nascere un nuovo media non è uno scherzo. Farlo nel settore agricolo è una responsabilità e un impegno quasi sacro. Si comunica per professionisti attenti all’evoluzione agricola globale e formati su tutto il settore, imprenditori che gestiscono dimensioni aziendali elevate e specializzazione colturale di livello, insomma Agricoltori 4.0. Per sviluppare un progetto come OmniTrattore.it non ho avuto dubbi sul farlo col Motorsport Network Italia, l’unica realtà editoriale italiana con respiro internazionale in grado di abbracciare un settore tanto importante e complesso con il meglio dell'informazione e della comunicazione nel mondo del web” ha sottolineato Cristian Furini, in prima linea su OmniTrattore.it.

Lancio OmniTrattore.it 1 / 4 Lancio OmniTrattore.it 2 / 4 Lancio OmniTrattore.it 3 / 4 Lancio OmniTrattore.it 4 / 4