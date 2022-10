NASCAR Rivals, videogame ufficiale di Nascar 2022 e Motorsport Games, è disponibile oggi

MIAMI, Florida – 14 ottobre 2022 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di sport motoristici ufficiali in tutto il mondo, ha annunciato oggi il lancio di NASCAR Rivals, in esclusiva per le console Nintendo Switch. Il videogioco con licenza ufficiale della stagione 2022 della NASCAR Cup Series, questo ultimo capitolo della serie di videogiochi combina il brivido della NASCAR Cup Series con l'intensità della rivalità automobilistica per i fan di tutto il mondo. NASCAR Rivals è disponibile da oggi presso i principali rivenditori e sul Nintendo eShop al prezzo di 49,99 dollari. Il link al trailer è disponibile qui.

NASCAR Rivals porta l'emozione della stagione regolare e dei playoff della NASCAR Cup Series ai fan in movimento grazie alla facile mobilità integrata di Nintendo Switch. La varietà di modalità di gara del gioco offre ai giocatori la possibilità di gareggiare e competere in modi diversi, enfatizzando la rivalità nello sport stesso e tra le squadre della NASCAR Cup Series, i piloti e i giocatori, sia in locale che in multiplayer. Sono inclusi tutti i circuiti, le auto, i piloti e le squadre della stagione regolare e dei playoff della NASCAR Cup Series 2022. Le modalità di gioco disponibili includono "Race Now", "Career Mode" e l'entusiasmante modalità "Challenges", che incorpora sequenze basate su eventi reali in pista per mettere alla prova la resistenza dei giocatori e vedere se hanno le carte in regola per superare gli scenari selezionati.

"Mentre continuiamo a costruire nuovi modi per dare vita alla NASCAR Cup Series, il nostro obiettivo con NASCAR Rivals è stato quello di mettere in evidenza una componente pertinente di tutti gli sport motoristici, la competizione", ha dichiarato Jay Pennell, Brand Manager, NASCAR, di Motorsport Games. "Quest'ultima offerta non solo permette ai fan di sfidare le proprie abilità, ma anche di competere con i propri amici, con altri giocatori online e con sfide all'interno dello sport stesso. Non vediamo l'ora che i nostri fan si immergano davvero in ciò che significa essere un campione NASCAR, consentendo loro di abbracciare il rivale che è in loro ovunque e in qualsiasi momento".

Le numerose funzioni "Multiplayer" del gioco offrono ai giocatori diversi modi per sfidarsi in pista. In modalità "Split Screen", gli amici possono gareggiare in locale utilizzando i Joy Cons di Nintendo Switch. In "Multigiocatore online" gli utenti potranno gareggiare contro fino a 15 altri giocatori in tutto il mondo tramite Nintendo Switch Online. Inoltre, i nuovi elementi creativi aggiunti in NASCAR Rivals danno ai giocatori l'opportunità di creare schemi personalizzati e unici con una "Paint Booth" migliorata, oltre ai loro avatar dei piloti con una varietà di apparizioni, loghi degli sponsor e altro ancora per curare veramente un'esperienza intorno alla propria eredità nel gioco.

Motorsport Games ha sviluppato NASCAR Rivals come un'esperienza elevata che permette ai fan di abbracciare pienamente l'intensità e il brivido della NASCAR con la portabilità illimitata della console Nintendo Switch. NASCAR Rivals offre ai giocatori e agli appassionati la possibilità di vivere l'esperienza NASCAR ovunque desiderino affinare le proprie abilità e affrontare la concorrenza uno a uno.

NASCAR Rivals è ora disponibile presso tutti i principali rivenditori e per il download sul Nintendo eShop al prezzo di 49,99 dollari.

Per maggiori informazioni su NASCAR Rivals, visita il sito www.nascarignition.com. Per restare aggiornato sulle ultime novità di Motorsport Game, visita il sito www.motorsportgames.com e segui gli account social Twitter, Instagram e Facebook.

Informazioni su Motorsport Games :

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. RFactor 2 è anche la piattaforma di simulazione ufficiale della Formula E, mentre alimenta i centri di Formula 1™ grazie a una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è fonte di eccitazione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

