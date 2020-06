Motorsport Tickets si integra con SportStadion per la vendita dei biglietti

Motorsport Network sta investendo nel futuro delle esperienze delle vendite dei biglietti e delle gare, assumendo il pieno controllo e integrando SportStadion, un'azienda leader nei Paesi Bassi nel settore dei biglietti e delle esperienze di sport motoristici, nella sua attuale offerta di biglietti Motorsport Tickets. Ciò fa seguito alla precedente acquisizione e integrazione di Bookf1 a gennaio, che ha successivamente cambiato il suo nome in Motorsport Tickets.

Motorsport Tickets è la prima scelta di coloro che vogliono vivere l’emozione di una gara dal vivo in tutto il mondo. Con una presenza paneuropea offriamo tutti i biglietti e le opzioni di ospitalità per i Campionati di Formula 1, MotoGP e Campionati del Mondo Endurance, oltre all'iconica 24 ore di Le Mans e alla storica Isola di Man TT.

I fan che acquistano da Motorsport Tickets ottengono anche un maggior valore grazie ai vantaggi e ai pacchetti unici che derivano dall'essere parte della più grande piattaforma di media digitali per il motorsport del mondo, tra cui l'accesso gratuito ad Autosport Plus, Motorsport Prime e agli abbonamenti TV Motorsport. Gli acquirenti di biglietti post-gara ricevono anche un pacchetto di immagini professionali dopo l'evento grazie a Motorsport Images. Grazie all'integrazione di SportStadion, i fan olandesi potranno beneficiare di decenni di esperienza e di un servizio clienti a 5 stelle.

Motorsport Network è leader mondiale nel settore dei media digitali e delle esperienze di business per gli appassionati di auto e motorsport. Ogni mese, 56 milioni di utenti in 81 paesi visitano una piattaforma di Motorsport Network. Dai marchi leader del mercato delle corse come Motorsport.com e Autosport.com a Motor1.com e InsideEVs.com nello spazio automobilistico, così come Motorsport.tv e Motorsport Tickets aiutiamo i nostri clienti ad alimentare la loro passione per le auto e le corse.

L'integrazione totale nell'entusiasmante gamma di attività di Motorsport Network incentrate sul cliente, offre all'attività di biglietteria internazionale il vantaggio del nostro approccio tecnologico, mobile e sostenibile. Utilizzando una tecnologia proprietaria e costruita internamente da zero, la nuova piattaforma che uscirà presto da Motorsport Tickets offrirà una soluzione completa ai proprietari di circuiti e serie, oltre a semplificare l'intera esperienza del cliente.

Dale Ballentine, CEO, Motorsport Tickets ha detto: "Sono enormemente entusiasta della proposta davvero unica che possiamo portare a questo settore. Il business di Motorsport Ticket ci offre una grande piattaforma operativa, per servire l'offerta esperienziale su misura fornita da SportStadion. La loro collezione di esclusive per i fan, tra cui l'inizio dell'ormai famoso concetto di Tribuna Arancione, che ha continuato a dipingere di arancione molti paesaggi da Gran Premio, riunisce davvero i fan. La crescita futura è pianificata con un'offerta di sport motoristici esperienziali sempre più ampia e crescente, che insieme ad un'offerta completamente nuova nel 2020 metterà l'esperienza dei tifosi al centro dell'attenzione”.

Mehul Kapadia, Direttore Operativo di Motorsport Network, ha dichiarato: "A Motorsport Network, man mano che ampliamo la nostra copertura geografica per fornire esperienze ai fan, l'integrazione del nostro business olandese con la piattaforma complessiva Motorsport Tickets offrirà ai nostri consumatori una maggiore portata e una maggiore scelta. Inoltre, per i nostri partner, come i circuiti di gara e le serie di corse, questo fornisce un altro passo avanti verso un più ampio accesso ai fan del motorsport globale. Questo è un altro chiaro segnale della nostra strategia: stiamo investendo in persone, nuove tecnologie e piattaforme".