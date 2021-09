Motorsport Stats rilancia il sito con caratteristiche e look nuovi

Motorsportstats.com, una parte di Motorsport Network, leader dei media indipendenti, e azienda e-commerce incentrata sull’industria automotive e del motorsport, si è rapidamente affermato come il sito web preminente per le statistiche di gare automobilistiche, fornendo dati e risultati per più di 2.500 eventi, dalla F1 e Formula E a IndyCar e il campionato del mondo di rally.

Il nuovo sito web, che viene lanciato oggi, fornisce un'esperienza utente molto migliorata con una navigazione semplificata e caratteristiche aggiunte che offrono ai visitatori un facile accesso ai dati di maggiore interesse per loro. Ogni fine settimana vengono raccolti fino a 50 eventi, con diversi fusi orari, di risultati completi delle sessioni, palmarès dei piloti, orari e analisi delle gare.

Anche se il logo ormai familiare di Motorsport Stats è stato mantenuto, è stato introdotto un layout nuovo e visivamente più accattivante, con l'obiettivo di posizionare il contenuto tempestivo e di tendenza in prima linea nel viaggio dell'utente.

Servendo un pubblico altamente impegnato di appassionati di motorsport, Motorsport Stats gioca anche un ruolo cruciale nel fornire dati di settore ai professionisti nei campi della trasmissione, della sponsorizzazione e dei media.

Oltre a mantenere un archivio completo di risultati che copre oltre 100 anni di competizioni, Motorsport Stats agisce anche come fornitore ufficiale dell'organo di governo mondiale del motorsport, la FIA, Tencent (TCEHY), e l'intero ecosistema Motorsport Network Racing, attraverso il suo ampio portfolio di dati di gara e soluzioni di analisi.

La Formula E, la prima categoria al mondo di gare completamente elettriche, oltre alle principali pubblicazioni di motorsport come GP Racing Magazine e Speed Week, utilizza anche l'API leader del settore di Motorsport Stats per migliorare l'esperienza dei propri utenti.

Gustavo A. Roche, amministratore delegato di Motorsport Stats, ha detto: "Questa fresca riprogettazione del sito web consente a Motorsport Stats di fornire un servizio impareggiabile al nostro pubblico altamente impegnato di appassionati di corse automobilistiche e professionisti. Aggiungendo più caratteristiche, funzionalità, una migliore navigazione e rendendo più facile e veloce l'accesso, stiamo fornendo più valore a quello che crediamo essere un'offerta unica e completa, e con emozionanti piani di crescita ancora da venire".