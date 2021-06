Motorsport Next: iscrizioni al global forum su innovazione e tecnologia

Innovazione, ricerca e trasferimento di tecnologie dal Motorsport verso altre filiere industriali. Sono alcuni dei temi dell’evento digitale Motorsport Next - Industry Innovation and Technology Transfer Global Forum”, co-organizzato da ANFIA–Motorsport e Autopromotec in programma il 30 giugno 2021.

L’evento, che si svolgerà su una piattaforma web di conferencing digitale, ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra le più importanti aziende italiane legate al Motorsport e gli attori, nazionali e internazionali, dei settori tecnologicamente più affini.

Nei due convegni in programma durante la giornata – “Tendenze future del settore Motorsport: le tecnologie, i materiali e l’innovazione” e “Trasferimento Tecnologico e Impresa: nuovi modelli di business per i settori ad alta tecnologia” – operatori italiani e internazionali, rappresentanti delle istituzioni e manager dei grandi player del settore discuteranno delle tendenze e dei punti di contatto tra differenti comparti industriali, così da favorire nuove opportunità di business.

Inoltre, grazie ad aree virtuali create ad hoc, il pubblico e le aziende partecipanti all’evento potranno svolgere attività di networking, scambiandosi informazioni e contatti.

L’iniziativa Motorsport Next, che farà da apripista al Motor Valley Fest 2021 in programma dall’1 al 4 luglio 2021, rientra nella convenzione per la realizzazione di un progetto straordinario – siglato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Regione Emilia-Romagna e APT Servizi Emilia-Romagna – di supporto alle eccellenze del “Made in Italy”, in particolare della filiera automotive.

Un evento aggregativo dove i brand motoristici più famosi al mondo della Motor Valley, le aziende della filiera, le università regionali e nazionali si incontreranno con le istituzioni e gli enti territoriali per condividere e valorizzazione nuove opportunità e progettualità.

Un evento scientifico e di spettacolo che valorizza le nuove tecnologie, il lavoro, il Motorsport, l’enogastronomia il patrimonio artistico e culturale simbolo del Made in Italy.

Il primo incontro è fissato per il 30 giugno 2021 alle ore 9.30: “Tendenze future del settore Motorsport: le tecnologie, i materiali e l’innovazione” sarà un convegno nel quale analisti ed esperti del settore affronteranno le tematiche legate alla trasformazione delle competizioni nel breve e medio periodo.

Nel corso della mattinata diversi relatori discuteranno dell’evoluzione delle diverse motorizzazioni, della crescita dell’elettrico, di materiali innovativi e della digitalizzazione dei processi produttivi.

I temi affrontati verranno declinati da diversi punti di vista: da quello dei produttori di telai, di monoposto e di componentistica, fino ai grandi Costruttori di automobili, oggi sempre più impegnati nelle competizioni sportive.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 14.30 il focus sarà su “Trasferimento Tecnologico e Impresa: nuovi modelli di business per i settori ad alta tecnologia”. I relatori metteranno in evidenza il ruolo che le tecnologie sviluppate dall’industria del Motorsport possono giocare nel favorire la crescita di altri settori industriali. Un aspetto che, per molti analisti, può incoraggiare una diversificazione del business da parte delle aziende del settore.

In questo senso, saranno approfonditi brevi casi studio di imprese che già operano in questo campo d’azione e ampio spazio verrà dato anche ai rappresentanti di Cluster Tecnologici che potranno essere al fianco delle aziende che vorranno percorrere questa strada.

La partecipazione all’evento è gratuita. Tutti i dettagli sul programma e il form d’iscrizione sono disponibili su www.motorsportnext.com.