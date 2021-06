Motorsport Next: ecco i personaggi che animano il global forum

L’appuntamento è per il 30 giugno con Motorsport Next, l'iniziativa digitale co-organizzata da ANFIA–Motorsport e Autopromotec con il supporto media di Motorsport.com. In programma ci saranno due convegni: il primo dei quali si effettuerà al mattino a partire dalle 9.30 con personaggi molto prestigiosi che dibatteranno sulle "Tendenze future del settore Motorsport: le tecnologie, i materiali e l’innovazione" sul web.

Sotto l'abile conduzione di Federica Masolin, volto della F1 di Sky, analisti ed esperti del settore affronteranno le tematiche legate alla trasformazione delle competizioni nel breve e medio periodo.

Nel corso dell’incontro i relatori discuteranno dell’evoluzione delle diverse motorizzazioni, della crescita dell’elettrico, di materiali innovativi e della digitalizzazione dei processi produttivi.

I temi affrontati verranno declinati da diversi punti di vista: da quello dei produttori di telai, di monoposto e di componentistica, fino ai grandi Costruttori di automobili, oggi sempre più impegnati nelle competizioni sportive.



Interverranno:

Andrea Pontremoli, CEO e General Manager Dallara

Claudio Corradini - Logistics & Sustainability Coordinator, Mahindra Racing Formula E

Giorgio Sanna - Lamborghini Head of Motorsport

Davide Barana – Ducati Corse Technical Director

Emanuele Pirro – ex pilota Formula 1 e 5 volte vincitore della 24 Ore di Le Mans

Valerio Piersanti – Vice-President Licensing&Partnerships, Kunos Simulazioni

Roberto Vavassori – Chief Public Affairs & Institutional Relations Officer, Brembo

Federico Galloni – Commercial Director and Executive Board Member, Dino Paoli.

Chi fosse interessato a partecipare può iscriversi gratuitamente qui