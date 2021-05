Motorsport Network rafforza la leadership Direct-To-Consumer con il nuovo CEO di Motorsport.tv

Londra, 12 maggio 2021: Motorsport Network ha rafforzato il suo impegno nella sua offerta direct-to-consumer ingaggiando l'esperto professionista del settore Simon Danker per guidare le prossime fasi di crescita della sua piattaforma OTT Motorsport.tv.

Come CEO di Motorsport.tv, Simon si baserà sulla sua esperienza nella gestione dei servizi di streaming, nella guida della crescita commerciale e del pubblico. Simon ha trascorso diversi anni lavorando con la NFL e Overtier per lanciare la strategia di crescita commerciale per NFL Game Pass. Prima di questo, Simon è stato responsabile di Eurosport Player nel Regno Unito e in Germania per Discovery, rilanciando il servizio di abbonamento e portando marchi come MotoGP, Grand Tour di ciclismo e Bundesliga a un grande numero di appassionati. Simon ha anche fondato un'azienda di consulenza per supportare le principali leghe sportive e le emittenti con il loro lancio di OTT.

Durante il suo periodo presso i BBC Studios, Simon è stato parte integrante del lancio delle partnership globali della BBC con Netflix, Apple e YouTube, supervisionando la crescita, ed è stato anche responsabile del business direct-to-consumer dei BBC Studios, guidando i settori commerciale, prodotto, marketing ed editoriale.

Simon ha una comprovata abilità nelle strategie di crescita per i media e le aziende sportive. Attraverso lo sviluppo di una chiara proposta di pubblico, l'acquisizione di abbonati e la negoziazione di partnership, Simon ha costantemente consegnato profitti significativi e crescita dei clienti.

Il ruolo in Motorsport Network vedrà Simon dirigere il team di Motorsport.tv guidando gli obiettivi generali del business OTT attraverso la crescita del pubblico e degli abbonati, sviluppando relazioni con partner commerciali e serie nuove ed esistenti, incrementando e mantenendo il pubblico. Sarà responsabile dell'espansione dell'offerta di Motorsport.tv aggiungendo diritti e ottimizzando l'offerta al pubblico per arrivare a nuovi abbonati.

Supervisionerà anche il primo canale di notizie di motorsport in diretta al mondo, Motorsport.tv Live, che è stato lanciato nell'aprile di quest'anno.

James Allen, presidente Motorsport Network, ha detto: "Siamo molto orgogliosi di aver attratto un professionista del calibro di Simon per guidare il business di Motorsport.tv nella prossima fase della sua crescita. Il profilo, l'esperienza e la personalità di Simon sono esattamente ciò che stavamo cercando in questa assunzione estremamente importante. Lo spazio dei media broadcast sta entrando in un momento di sconvolgimento senza precedenti e ci sono incredibili opportunità nei prossimi anni, in particolare nell'arena degli sport motoristici dove operiamo. Simon farà in modo di massimizzare queste opportunità".

Simon Danker, CEO di Motorsport.tv, ha dichiarato: "Sono lieto di unirmi al talentuoso team di Motorsport Network in quello che promette di essere un momento davvero emozionante per il business. Con i contenuti di Motorsport Network che raggiungono oltre 56 milioni di appassionati di motorsport ogni mese, Motorsport.tv fornisce ora una casa per quei fan che vogliono le loro notizie quotidiane di motorsport, corse dal vivo o la crescente scelta di contenuti on-demand, con molto altro in arrivo".

