Motorsport Network nomina un nuovo CEO per la nuova fase di crescita

Motorsport Network ha confermato oggi che Yavor Efremov, un professionista negli investimenti ed avvocato con grande esperienza nel motorsport, sarà il nuovo CEO ed azionista di Motorsport Network.

Questa importante nomina annuncia la prossima fase di crescita e di sviluppo di Motorsport Network – il leader del mercato delle operazioni digitali dell’automotive e del motorsport – con la guida delle relazioni dell’organizzazione con i settori finanziari.

Yavor proviene da Liberty Media dove, in qualità Senior Vice Presidente dello Sviluppo Aziendale, è stato parte del team che identifica la Formula 1 come un’opportunità di investimento ed è stato determinante nella raccolta di 1.55 miliardi di dollari di capitale azionario e nella negoziazione dell’acquisizione sportiva della CVC Capital Partners.

Prima di trascorrere cinque anni con Liberty, Yavor è stato Vice Presidente degli Investimenti bancari per Goldman Sachs, con responsabilità sulla Tecnologia della banca, dei Media e delle Telecomunicazioni.

Con un dottorato in Economia ed uno in Giurisprudenza a Yale, Yavor si dividerà tra il quartier generale di Motorsport Network USA a Miami, in Florida, e quello della EMEA a Londra. Lavorerà a stretto contatto con il Presidente delle Operazioni Globali James Allen e con il team senior executive dell’azienda.

La nomina di Yavor segna una terza fase nell’evoluzione della tecnologia globale e del business mediatico dal 2015; nella fase iniziale, Motorsport Network ha perseguito una strategia di crescita aggressiva, identificando e stabilendo una presenza digital media nei settori premium dell’automotive e del motorsport.

Negli ultimi tre anni, l’azienda ha costruito un ecosistema digitale focalizzato sul cliente, presente in 81 mercati e con 18 lingue parlate. L’innovazione del prodotto ed il potere di convocazione hanno offerto all’azienda Motorsport Network ed agli utenti un’impareggiabile varietà di servizi digitali ed interconnessi che vanno dalle notizie, ai video on demand, passando per gli archivi visivi, l’informazione ed il mercato online con intrattenimenti, eventi dal vivo ed esperienze.

Mentre lo sviluppo delle piattaforma dell’azienda resta il fulcro per le capacità ed il talento del personale globale, Yavor guiderà la prossima fase della realizzazione del valore di Motorsport Network con i mercati dei capitali.

In qualità di azionista, Yavor si unisce al gruppo di investitori che vanno da Alejandro Agag a Fernando Alonso e che hanno riconosciuto il potenziale economico inerente ad una grande varietà delle divisioni operative dell’azienda impegnate in aree quali i veicoli elettrici o gli esports.

Yavor Efremov afferma: “Ho seguito i progressi di Motorsport Network per un po’ di tempo e sono rimasto colpito dalla grande crescita, seguita dell’innovazione del prodotto e del servizio che caratterizzano l’azienda come una delle più all’avanguardia in questo ambito. Unirmi a questo gruppo e guidarlo in questo percorso è una prospettiva accattivante e non vedo l’ora di cominciare”.

Zak Brown, Presidente Motorsport Network afferma: “Conosco Yavor da molti anni, è una pietra miliare per noi attrarre una persona del suo calibro che possa essere alla guida dell’organizzazione per la prossima fase. Credo che non potremmo essere in mani migliori”.