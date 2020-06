Motorsport Network lancia un programma a premi

Motorsport Network, leader globale di media digitale ed esperienze business per appassionati di auto e motorsport, è lieto di annunciare il lancio di Motorsport Rewards. Ogni mese 56 milioni di utenti visitano la piattaforma Motorsport Network da 81 paesi. I marchi leader del mercato delle corse come Motorsport.com, Autosport.com, Motor1.com ed InsideEVs.com, oltre a Motorsport.tv e Motorsport Tickets, aiutano i clienti a nutrire la loro passione per le auto e per le gare.

Il programma di premi è stato costruito su misura dal team tecnologico interno di Motorsport Network, che ha sfruttato la conoscenza del comportamento degli utenti all’interno delle attività di digital media ed e-commerce del Network. Incoraggia i clienti a guadagnare premi facendo ciò che già fanno, come leggere articoli, guardare video e scegliere offerte di biglietti per le gare. Una volta iscritti alla piattaforma Motorsport Network, i clienti guadagnano punti per gift card, iscrizioni, orologi, abbigliamento, poster e stampe fine art, concorsi a premi e codici digitali per i videogiochi.

In linea con la strategia dell’azienza, il programma Motorsport Reard aggiunge valore alle serie motoristiche globali ed all’ecosistema più ampio del motorsport, stimolando l’impegno dei fan nel maggior consumo di contenuti e partecipazione a più gare.

Mehul Kapadia, Direttore Operativo Motorsport Network, afferma: “Avendo la più grande community di motorsport ed automotive del mondo, l’ obiettivo strategico di Motorsport Network è quello di dare ai nostri fan più affezionati una gamma maggiore di offerte di intrattenimento ed informazione. Teniamo molto al coinvolgimento dei nostri clienti e Motorsport Rewards fornisce la piattaforma perfetta per dimostrare il nostro impegno verso la community”.

Samantha Lamberti, Responsabile della Consulenza Europa e Medio Oriente Nielsen Sports UK, commenta: “Le persone e la loro passione sono il cuore del business dei media e dell’intrattenimento. Motorsport Network è apripista con iniziative innovative mai realizzate prima da un media, per conoscere il valore dei propri lettori e migliorare il rapporto. Questo andrà sicuramente a beneficio di Motorsport Network e dell’intero ecosistema del motorsport, con un continuo scambio tra i seguaci del motorsport e dell’industria dell’automotive”.

Motorsport Rewards ha lanciato uno schema pilota nell’edizione statunitense di Motorsport.com e pianifica di svilupparsi in varie fasi nei prossimi mesi nelle altre edizioni di gare ed automotive, così come su Motorsport Tickets, Motorsport.tv ed altre piattaforme.

Motorsport Reward è un programma facile da usare, che non richiede nessun impegno o pagamento. Una volta che i clienti creano un account Motorsport Network, possono avere l’opportunità di vincere premi iscrivendosi a Motorsport Rewards.