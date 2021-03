Motorsport Network e Difuzed lanciano un accordo per merchandising e business di licenza

Londra, Martedì 9 marzo 2021: Motorsport Network ha stretto una collaborazione con Difuzed BV, azienda leader nel settore delle licenze, per lanciare una nuova linea di abbigliamento e una divisione commerciale: Motorsport Collection B.V.

Il primo progetto sotto la joint venture sarà il lancio della linea di prodotti Motorsport Collection, che includerà abbigliamento, accessori e cappelli. La prima versione della linea di abbigliamento sarà lanciata sul mercato online di Motorsport Network, ASI Connect, a marzo.

Con 20 anni di esperienza nel settore dei prodotti lifestyle, Difuzed BV porta una ricchezza di conoscenze alla nuova divisione Motorsport Network con lo sviluppo di prodotti basati sul design. L'azienda ha una forte comprensione della costruzione del ponte tra un marchio e il suo pubblico per fornire non solo prodotti lifestyle che incarnano la qualità e l'innovazione, ma che attraggono la fanbase. Nei settori del gioco e dell'intrattenimento, gli attuali partner di Difuzed includono: Marvel, Disney, Playstation, Xbox e Nintendo, così come i grandi rivenditori Inditex e H&M.

Gustavo Antonioni, COO di Difuzed BV, ha detto: "Come parte della nostra crescita strategica, siamo alla ricerca di collaborazioni che completino e rafforzino il nostro business. Data l'opportunità di creare un business in collaborazione con Motorsport Network e la loro visione di un portale digitale globale per gli appassionati di auto e di corse, è stato naturale portare la nostra esperienza nello sviluppo di prodotti di design e nella produzione nel mondo dell'automobile e del motorsport per creare un marchio che è di proprietà congiunta di Motorsport Network e Difuzed BV. La partnership Difuzed BV/Motorsport Network è esattamente il tipo di matrimonio che stavamo cercando, poiché capitalizza le nostre forze combinate".

Oliver Ciesla, COO di Motorsport Network, ha detto: "Siamo entusiasti di lanciare una linea di moda su misura progettata per i fan del motorsport e gli amanti delle auto ed estremamente lieti di avere Difuzed BV al nostro fianco. Più di 50 milioni di persone che condividono la passione per le corse, la tradizione del motorsport e le auto eccezionali ci seguono su uno dei nostri canali digitali ogni mese. Le nostre collezioni vogliono esprimere uno stile di vita fatto di velocità, forza e coraggio e vogliamo offrire agli appassionati di motorsport l'opportunità di esprimere la loro passione anche attraverso la moda. Ma il lancio dei nostri prodotti è solo il primo passo di questa joint venture e non vediamo l'ora di lavorare più da vicino con Difuzed BV per il futuro, man mano che stabiliremo l'attività di Motorsport Collection".

Per maggiori informazioni, contatta:

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagniamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

Informazioni su Difuzed BV

Difuzed BV, che opera nel settore delle licenze da oltre 20 anni, ha padroneggiato il mestiere di portare in vita marchi di intrattenimento, di gioco e globali. Servendo come un'estensione dei marchi, Difuzed BV è stata in grado di rafforzare la consapevolezza e la fedeltà dei loro disegni attentamente studiati attraverso prodotti lifestyle di alta qualità, dando ai fan il mix perfetto di divertimento, distintività e valore. Le loro collezioni di abbigliamento, accessori e cappelli coordinati sono unici e ricercati dai fan del gioco e dell'intrattenimento.

