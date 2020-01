Motorsport Network annuncia un nuovo nome per il servizio di vendita biglietti: Motorsport Tickets

Londra, Regno Unito – 9 Gennaio 2020. Lo scorso anno, Motorsport Network ha aggiunto un servizio di vendita internazionale di biglietti che si è aggiunto al già ricco portfolio. Questo ha aiutato decine di migliaia di fan nel vivere esperienze in pista in tutto il mondo. Motorsport Live è stato al servizio degli appassionati come presenza dedicata in sei paesi, dando la possibilità di avere biglietti e hospitality per la Formula 1, la MotoGP, il WEC, oltre alla 24 Ore di Le Mans, il TT Isola di Man. Ha inoltre offerto l’occasione di partecipare ad eventi esclusivi, come le Orange Fan Villages e le più recenti esperienze BePart of Mclaren ed Alfa Romeo.

Come Motorsport Tickets, si pianifica la crescita futura con quattro nuove lingue, aumentando così la copertura in otto nuovi paesi, con una gamma ancora più ampia di eventi ed esperienze nell’ambito del motorsport. Il sito interamente rinnovato verrà lanciato entro la fine del 2020 e sarà incentrato proprio sui fan.

Motorsport Tickets Photo by: Motorsport.com

James Allen, Presidente di Motorsport Network, afferma: “Sono felice di annunciare questo nuovo nome, nonché l’attenzione rivolta alle soluzioni di vendita dei biglietti nell’industria sempre crescente del nostro servizio clienti a 5 stelle. Tutto ciò, combinato con Motorsport Network, darà ai fan un accesso alle esperienze motoristiche mai visto prima. Forniremo una gamma di servizi, dai biglietti e viaggi alle opportunità uniche da vivere, tra cui i fan villages, i campeggi, le tribune e la presenza di piloti”.