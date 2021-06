Motorsport Network acquisisce Track Day Specialists

Londra, 3 giugno 2021: Motorsport Network, la piattaforma digitale nel cuore del motorsport e dell'automotive, espande la sua offerta con l'acquisizione di MotorsportDays.com e MotorsportDays.live.

MotorsportDays.com offre una lista completa di track-day per piloti amatoriali e professionisti con oltre 2.500 eventi in pista e test da oltre 70 organizzatori in tutta Europa. I track day sono un elemento importante della carriera di un giovane pilota, dato che il 60% dei titolari di licenze di guida del Regno Unito ha debuttato nei track day, portando molti a intraprendere una carriera nel motorsport.

MotorsportDays.live è l'evoluzione di questo principio; è uno spettacolo dal vivo di 2 giorni sul circuito di Silverstone che si rivolge ai potenziali piloti che cercano di sondare i campionati mentre provano auto da corsa in circuito.

Come parte dell'acquisizione, lo specialista di eventi e fondatore di MotorsportDays.com Ben Whibley si unirà a Motorsport Network come "direttore degli eventi". In questo ruolo, Ben ne supervisionerà anche diversi molto amati di Motorsport Network, come gli Autosport Awards di Autosport International, che attira circa 90.000 visitatori B2B e B2C ogni anno, così come l'evento online ASI Connect.

Unire le forze con Motorsport Network e il suo pubblico di 56 milioni di utenti mensili altamente impegnati aprirà le piattaforme MotorsportDays LIVE a un pubblico molto più ampio di appassionati di corse su pista, colmando un vuoto nella più ampia offerta di eventi di Motorsport Network.

Mentre il mondo del motorsport sta tornando più forte dopo la pandemia, MotorsportDays LIVE si unirà al crescente roster di eventi di Motorsport Network oltre ai suoi spettacoli e forum commerciali consolidati. MotorsportDays LIVE completerà anche i molti eventi per auto sportive e classiche organizzati dalle proprietà di Motorsport Network per i corridori, gli amanti delle auto, i produttori, i fornitori e gli espositori.

Oliver Ciesla, Chief Operating Officer di Motorsport Network: "Sono lieto di annunciare che MotorsportDays e Ben Whibley si uniranno a Motorsport Network. La rete di Ben e la sua ricca esperienza nella gestione di più eventi e spettacoli per più di 15 anni sosterrà fortemente i nostri ambiziosi piani di crescita internazionale in questo settore nei prossimi anni."

Ben Whibley, Direttore Eventi di Motorsport Network: "Sono entusiasta di far parte di un leader globale del settore degli eventi e delle piattaforme digitali nel settore motorsport e automotive. Questa acquisizione offre una fantastica opportunità per Motorsport Network di beneficiare dell'evento commerciale in pista di MotorsportDays LIVE sul circuito di Silverstone, oltre al sito web unico di elenchi di track-day di MotorsportDays che offre oltre 3.000 eventi all'anno. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il team di Motorsport Network per migliorare questi prodotti leader di mercato e arrivare ad un pubblico più ampio e globale".

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

Dichiarazioni previsionali e altre dichiarazioni cautelative

Tutte le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatto storico possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continua", "continuerà", "può", "potrebbe", "dovrebbe", "aspetta", "previsto", "piani", "intende", "anticipa", "crede", "stima", "prevede", "potenziale" ed espressioni simili sono intese a identificare tali dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni lungimiranti coinvolgono rischi significativi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi a differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni lungimiranti, molti dei quali sono generalmente fuori dal controllo di Motorsport Network e sono difficili da prevedere. Esempi di tali rischi e incertezze includono, ma non sono limitati a, se e in che misura Motorsport Days LIVE sosterrà fortemente gli ambiziosi piani di crescita internazionale di Motorsport Network nei prossimi anni, la misura in cui il mondo del motorsport è in grado di costruire di nuovo più forte dopo la pandemia, la misura in cui Motorsport Days Live e il team di Motorsport Network lavoreranno insieme per migliorare i loro prodotti leader di mercato e consegnarli a un pubblico più ampio e globale, quale sarà l'impatto finale della pandemia di COVID-19 in corso e prolungata su Motorsport Network e i suoi risultati di operazioni e condizioni finanziarie e se Motorsport Network raggiungerà i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda la sua futura crescita aziendale. Ulteriori esempi di tali rischi e incertezze includono, ma non sono limitati a (i) la capacità (o incapacità ) di Motorsport Network di realizzare tutti i benefici e le sinergie previsti dalla sua acquisizione di Motorsport Days LIVE e/o ritardi o un aumento dei costi nel realizzare tali benefici; (ii) la capacità di Motorsport Network di gestire e integrare con successo qualsiasi joint venture, acquisizioni di aziende, soluzioni o tecnologie; (iii) costi di integrazione imprevisti, costi operativi, costi di transazione e passivi reali o potenziali; (iv) la capacità di attrarre e mantenere dipendenti qualificati e personale chiave; (v) effetti negativi di una maggiore concorrenza sul business di Motorsport Network; (vi) il rischio che i cambiamenti nel comportamento dei consumatori possano influenzare negativamente il business di Motorsport Network, i risultati delle operazioni e/o la condizione finanziaria; (vii) la capacità di Motorsport Network di proteggere la sua proprietà intellettuale; e (viii) condizioni economiche e commerciali locali, industriali e generali. Fattori diversi da quelli citati sopra potrebbero anche far sì che i risultati di Motorsport Network differiscano materialmente dai risultati previsti. Motorsport Network anticipa che gli eventi e gli sviluppi successivi possono causare il cambiamento dei suoi piani, intenzioni e aspettative. Motorsport Network non si assume alcun obbligo, e declina specificamente qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri, o altro, ad eccezione di quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali parlano solo a partire dalla data in cui sono state fatte e non dovrebbero essere considerate come rappresentanti i piani e le aspettative di Motorsport Network a partire da qualsiasi data successiva. Inoltre, i materiali commerciali e finanziari e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione su, o resi disponibili attraverso, i siti web di Motorsport Network o qualsiasi altro sito web di riferimento o collegato a questo comunicato stampa non devono essere incorporati per riferimento in questo comunicato stampa.