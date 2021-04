Motorsport Images acquisisce un'importante collezione di immagini Ferrari

London – April 23rd, 2021 – Motorsport Network, la piattaforma digitale integrata che è la destinazione di milioni di appassionati di automotive e di corse, ha confermato oggi che la sua attività di licenza di immagini premium Motorsport Images ha acquisito la Maggi&Maggi Collection per arricchire ulteriormente la sua libreria di classe mondiale di oltre 26 milioni di immagini.

La collezione è iniziata nel 1984 quando Silvano Maggi ha iniziato il progetto di fotografare ogni Ferrari prodotta per una rivista settimanale in Italia che pubblicava immagini complete di una Ferrari di produzione e una da corsa ogni settimana. Questo progetto continuò per anni, coprendo molte centinaia di modelli Ferrari. Negli anni '90 il figlio di Silvano, Paolo, ha catalogato tutte le immagini in un database che oggi ospita quasi 100.000 immagini ed è una delle più complete biblioteche di immagini di auto di produzione Ferrari al mondo.

Motorsport Images è conosciuta a livello globale come la risorsa fotografica definitiva per tutto ciò che riguarda le corse automobilistiche e l'automotive, con oltre 26 milioni di risorse dal 1895 ad oggi. Ha l'unica storia ininterrotta al mondo di 70 anni di Formula 1 con immagini di ogni Gran Premio. Fornisce contenuti visivi a piattaforme editoriali e produttori di contenuti, oltre a lavorare direttamente con marchi e altri clienti B2B per creare campagne pubblicitarie convincenti ed emozionanti. La collezione comprende un'ampia copertura, spesso esclusiva, che include la storia completa della Formula 1, i primi veicoli a motore e la storia della 24 ore di Le Mans, alla quale la Ferrari tornerà a lottare per l'assoluta nel 2023 dopo una pausa di 50 anni.

Maggi & Maggi Collection si adatta perfettamente a Motorsport Images e al più ampio business di Motorsport Network , che ha creato un potente ecosistema di contenuti ed eventi al servizio di una comunità globale di proprietari e appassionati Ferrari. FerrariChat è la più grande comunità Ferrari online del mondo. L'archivio Colombo , la più grande collezione privata al mondo di immagini Ferrari motorsport è già parte della collezione. Canossa Events, , sinonimo di eccellenza negli eventi road touring, tra cui più di 270 eventi all'anno e la sua filiale Cavallino è l'organizzatore di eventi di riferimento come il Palm Beach Cavallino Classic, che quest'anno celebra il suo 30 ° anniversario ed è il più grande evento classico Ferrari oltre ad una rivista negli Stati Uniti destinata agli appassionati di Ferrari.

Nel portafoglio c'è anche Motorsport.tv , che si trova al centro di una comunità altamente impegnata che comprende anche il produttore di modelli in scala di fascia alta Amalgam Collection.

Paolo Maggi, Principal Maggi & Maggi, ha dichiarato: "Quando Ercole Colombo ci ha presentato a Motorsport Network in vista dell'acquisizione della nostra collezione di immagini ne sono stato felice e mi ha ricordato mio padre, fondatore dell'agenzia e colonna portante del nostro studio fotografico. La sua passione per le rosse di Maranello ha fatto venire il pallino anche a me e in 35 anni di lavoro meticoloso abbiamo messo insieme il più grande archivio sulle Ferrari di serie. Ci ha permesso di pubblicare le nostre immagini sui giornali di tutto il mondo e ci ha dato la soddisfazione di vedere 3 enciclopedie con solo le nostre immagini.

Ora la collezione si trova nel più importante network motoristico del mondo e questo terrà vivo per sempre il nome di Maggi e dell'Archivio Maggi. Ringrazio il mio amico Ercole Colombo per questa nuova avventura".

James Allen, presidente del Motorsport Network President, ha detto: "Il meglio è appena migliorato! Abbiamo lavorato diligentemente per affinare il più grande e migliore archivio di immagini automobilistiche e motorsport del mondo e l'aggiunta di Maggi & Maggi Collection aggiunge profondità e colore alla copertura delle Ferrari dalla storia di oltre 70 anni dell'azienda. I clienti saranno in grado di accedere a immagini ricche di ogni modello Ferrari e noi saremo in grado di sfruttare la collezione nel nostro crescente ecosistema Ferrari".

