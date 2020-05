Motorsport Heroes: il giorno in cui Hakkinen è diventato campione del mondo

Mika Hakkinen ha lottato con la Ferrari di Michael Schumacher per il titolo, che è stato assegnato a Suzuka, in Giappone. Schumacher ha agguantato la pole position, ma è andato in stallo nel giro di formazione e questo lo ha costretto a partire dal fondo dello schieramento.

Hakkinen aveva quattro punti di vantaggio in classifica, dove era leader, e ha condotto la gara dal semaforo alla bandiera a scacchi, vincendo anche il primo dei due titoli mondiali. La rimonta di Schumacher si è conclusa al 31esimo giro, quando un detrito di un incidente precedente ha forato la gomma posteriore destra, costringendolo a ritirarsi dalla gara.

Hakkinen ricorda: “Ho pres oil comando, sapevo did over andare in fuga. Avevo solo bisogno di essere costante e non commettere errori. Non c’era mai un momento in cui ci si poteva rilassare. Fino a che non ho guardato il maxi schermo. E di nuovo…YEAH! È stato bellissimo finire il Gran Premio ed essere campione del mondo dopo tutti quegli anni. Poi Michael è venuto a farmi i complimenti, è stato molto bello da parte sua.

Scritto e diretto da Manish Pandey, autore del pluripremiato film Senna, il film di 111 minuti intervalla la narrazione degli eroi del motorsport con testimonianze di archivio e di prima mano.

