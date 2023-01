Motorsport Games rFactor2 è l’ingrediente segreto dell’esperienza F1® Arcade Racing

Miami, Florida – 30 gennaio 2023 – Adam Breeden, pioniere della socializzazione competitiva nel Regno Unito e forza imprenditoriale dietro alcuni dei concetti di maggior successo del settore, ha ufficialmente inaugurato il suo progetto più ambizioso ed emozionante. F1® Arcade, il primo locale esperienziale premium di F1 al mondo, è stato inaugurato il 12 dicembre 2022 a Londra presso One New Change, St Pauls.

La coinvolgente esperienza di simulazione di corse di F1 all'avanguardia è dotata di 60 simulatori di F1 in movimento, alimentati dal software di simulazione di corse rFactor 2 fornito da Motorsport Games, combinati con contenuti esclusivi di F1®, che consentono agli ospiti di vivere il brivido delle corse, integrati da un'offerta gastronomica e di bevande di prim'ordine creata da un executive chef e da esperti mixologist.

"Con l'obiettivo di rendere il brivido degli sport motoristici accessibile a tutti, apprezziamo molto la scelta di rFactor 2 per fornire l'esperienza di gara virtuale e la maneggevolezza e la competizione del mondo reale a F1® Arcade e ai suoi clienti!" ha dichiarato Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di gare motoristiche in tutto il mondo.

Dom Duhan, produttore esecutivo di Studio 397, ha aggiunto: "È stato un piacere per il nostro team di esperti nello sviluppo di simulazioni di Studio 397 collaborare allo sviluppo degli elementi di gara, e ci aspettiamo che i clienti saranno entusiasti dell'esperienza".

"Da quando è stato inaugurato F1® Arcade a dicembre, l'affluenza è stata assolutamente fenomenale. La nostra ambizione era quella di introdurre un'esperienza veramente innovativa che rendesse le corse simulate accessibili a tutti in un ambiente di socializzazione divertente e competitivo. Per raggiungere questo obiettivo, avevamo bisogno di un partner in grado di personalizzare completamente l'esperienza di gioco, ed è per questo che abbiamo scelto rFactor 2 e Motorsport Games per lavorare con noi a questo progetto. La reazione dei clienti nel primo mese è stata fantastica e non vediamo l'ora di accoglierne molti altri nella nostra prima sede di Londra e in quelle future, man mano che ci espanderemo", ha dichiarato Adam Breeden, fondatore e amministratore delegato di Kindred Concepts.

I piani futuri di F1® Arcade prevedono una sede a Birmingham, nel Regno Unito, nel 2023, mentre altre sedi alimentate da rFactor 2 saranno annunciate. Per tutte le notizie su F1® Arcade, assicuratevi di seguire @F1Arcade sui social media.

