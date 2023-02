Motorsport Games annuncia l'aggiornamento trimestrale e il DLC per rFACTOR 2

Miami, Florida – 21 febbraio 2022 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports con serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, ha annunciato oggi un aggiornamento trimestrale e nuovi contenuti scaricabili per rFactor 2, una delle piattaforme di corse simulate più autentiche a disposizione dei piloti di tutto il mondo.

L'aggiornamento di questo trimestre include un nuovo ed entusiasmante veicolo, la Honda Civic Type R, l'introduzione della superba versione di Long Beach scansionata al laser e una serie di miglioramenti per migliorare l'esperienza del giocatore.

In seguito alla collaborazione tra il British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games e Studio 397, oggi è disponibile la settima auto del mondo reale nell'offerta di contenuti BTCC con specifiche NGTC di rFactor 2: la Honda Civic Type R. La Honda Civic è un veicolo dalle prestazioni sensazionali che ha conquistato campionati di guida negli ultimi anni e ora, in versione FK8 Type R, continua la lunga eredità di successi delle macchine Honda nel BTCC.

Anche il circuito stradale del Gran Premio di Long Beach è ora disponibile. Costruito sulla base dei più recenti dati di scansione laser altamente dettagliati, con migliaia di immagini di riferimento catturate sul posto per garantire un'esperienza visiva il più possibile autentica, questo nuovo circuito è destinato ad alzare ulteriormente il livello di qualità grafica di rFactor 2 ed è stato realizzato completamente in casa presso lo Studio 397.

Oggi verranno lanciati anche diversi aggiornamenti interessanti per rFactor 2, tra cui:

Nuovo modello e fisica degli pneumatici GT3

Potenziamento del BTCC ibrido per il 2022

Aggiornamenti della cinematica

Gareggiare contro contenuti non di proprietà

Nuova gestione dei pacchetti

Un trailer dell'aggiornamento trimestrale e dei contenuti di rFactor 2 per il primo trimestre 2023 può essere visualizzato qui.

La ripartizione dei prezzi per i nuovi contenuti rilasciati è la seguente:

Honda Civic BTCC - € 4,99

Circuito del Gran Premio di Long Beach - € 8,99

Informazioni su Motorsport Games :

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. Motorsport Games è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. rFactor 2 funge anche da piattaforma di simulazione ufficiale di Formula E, mentre alimenta F1 Arcade grazie a una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è fonte di eccitazione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

