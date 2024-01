More than Equal apre le candidature per il programma di sviluppo delle donne pilota

More than Equal è un'iniziativa globale indipendente - fondata dal 13 volte vincitore di gare di Formula 1 David Coulthard e dall'imprenditore-filantropo Karel Komarek - che mira a trovare e sviluppare la prima donna campione del mondo di Formula 1.

Photo by: Right Formula David Coulthard, Entrepreneur Karel Komarek.

L'iniziativa sta ora accettando le candidature per partecipare al suo programma di sviluppo dei piloti, rivolto alle aspiranti donne pilota di tutto il mondo. Le candidature possono essere presentate online attraverso il sito web di More than Equal. I criteri di selezione comprendono le prestazioni attuali, la storia di guida, l'età e la fase di sviluppo. La scadenza per le candidature è il 31 gennaio.

Le candidature selezionate saranno invitate a un'ulteriore valutazione che comprenderà una fase di colloquio, dando alle ragazze pilota e a coloro che le sostengono l'opportunità di incontrare il team di coaching e di porre eventuali domande.

Oltre alle candidature pubbliche, More than Equal sta conducendo una ricerca di talenti globale, prima nel suo genere, basata sui dati, in collaborazione con la società di dati e tecnologia Smedley Group. Fondato da Rob Smedley, ex ingegnere di pista della Scuderia Ferrari, Smedley Group vanta un ricco patrimonio motoristico e sfrutta la tecnologia all'avanguardia della Formula 1 per affrontare le sfide e scoprire le superstar di domani. La prima ondata di pilote sarà selezionata attraverso una combinazione di un sofisticato processo di identificazione dei talenti con il Gruppo Smedley e attraverso candidature pubbliche.

Le candidate prescelte lavoreranno al fianco di un team interno di allenatori di guida esperti, in collaborazione con Hintsa Performance, gruppo leader nel settore del coaching basato sull'evidenza. Hintsa Performance è rinomata per il suo successo nello sviluppo del talento, avendo contribuito allo sviluppo di piloti che hanno vinto 18 titoli mondiali di Formula 1.

Le candidate saranno sottoposte a un programma personalizzato di formazione tecnica e tattica, oltre che di preparazione fisica e sviluppo personale. Il programma pionieristico di sviluppo dei piloti a livello mondiale prevede l'affiancamento, il tutoraggio e il sostegno delle ragazze con un potenziale di guida d'élite attraverso un programma personalizzato, adatto sia al genere che all'età.

Ali Donnelly, CEO di More than Equal, ha dichiarato: "Nessuna donna ha gareggiato in Formula 1 in quasi 50 anni e attualmente sono pochissime le donne che gareggiano a livello d'élite in qualsiasi serie motoristica. Per attuare un cambiamento strutturale duraturo, dobbiamo fare le cose in modo diverso. Per noi, questo significa sviluppare e investire sulle donne pilota all'inizio della loro carriera, e siamo entusiasti di fare i primi passi verso questo obiettivo lanciando il nostro programma dedicato alle donne nel 2024".

Photo by: More than Equal Tom Stanton, More than Equal.

Il responsabile dello sviluppo dei piloti di More than Equal, Tom Stanton, ha aggiunto: "Il nostro programma è progettato per sostenere e migliorare lo sviluppo delle donne pilota in tre aree chiave: come pilota, come atleta e come persona. Sono entusiasta di collaborare con Smedley Group e Hintsa Performance per massimizzare il potenziale delle pilote di talento, rendendole le vincitrici del futuro".