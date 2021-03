Monza sbarca a Sanremo: Irama gira il videoclip in Autodromo

L’Autodromo di Monza ed il Festival di Sanremo sono due simboli dell’Italia nel mondo, slegati tra loro per contesti e ambiti. Ma a metterli insieme è Irama, cantautore in gara nella kermesse canora più famosa della storia del nostro paese. Il cantante, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è originario di Monza e in uno dei luoghi più rappresentativi della sua città ha deciso di ambientare il videoclip del singolo che ha portato sul palco dell’Ariston.

Girato in due giorni, il video de ‘La genesi del tuo colore’, si sviluppa in tutti i luoghi dell’Autodromo, dai box, al lungo rettilineo fino ad arrivare alle storiche Sopraelevate. Come affermato dallo stesso Irama in un post pubblicato su Instagram, il videoclip è ‘un film’ in cui il cantautore interpreta un pilota di supercar. È stato pensato dallo stesso cantautore, che si è affidato alla direzione e al montaggio di Gianluigi Carella per le immagini che fanno da sfondo al brano, di cui spiega il significato: “A volte, nei momenti di sofferenza, quando rischiamo di perdere tutto, nasce qualcosa dentro di noi che fa scoppiare il colore e fa tornare a scorrere la vita. Il colore per me rappresenta la vita, con le sue tante e diverse sfumature che scorrono dentro di noi come il sangue nelle vene”.

Alessandra Zinno, Direttore Generale dell’Autodromo Nazionale Monza: “Poter regalare alla creatività di un artista il nostro circuito per ambientare un brano così carico di emozioni e significato è stato un onore. Ospitiamo spesso produzioni cinematografiche e televisive in Autodromo ma è la prima volta che possiamo legare il nostro nome ad una canzone del Festival di Sanremo. Filippo è appassionato di motori ed è stato un assiduo frequentatore dell’Autodromo. Gli è venuto naturale quindi pensare a noi quando ha immaginato la storia raccontata nel videoclip. Abbiamo subito accettato quando ci è stata proposta la collaborazione perché ci permette di avvicinare le nuove generazioni e far conoscere loro questo luogo magico, carico di storia e all’interno di un ampio polmone verde importante da tutelare. L’amore che Irama ha per il nostro circuito è la dimostrazione che esiste una larga base di giovani appassionati che sono affezionati all’Autodromo e con cui dobbiamo imparare a dialogare”.

Irama non ha ancora calcato il palcoscenico del Teatro Ariston a causa della positività al Covid-19 di un membro del suo staff. Il cantautore di Monza è costretto a rispettare la quarantena, che lo obbliga a restare in hotel, pertanto vengono mandate in onda le immagini delle prove generali al momento della sua esibizione. Il coronavirus dunque si è abbattuto anche sul Festival di Sanremo, ma Irama dà la possibilità di far ascoltare ‘La genesi del tuo colore’ con il videoclip ufficiale che rappresenta una grande novità per l’Autodromo di Monza.