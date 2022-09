Michelin Road 6 e Road 6 GT: la nuova generazione sport touring

Michelin è sempre stata un punto di riferimento per quanto riguarda gli pneumatici riservati alla categoria Sport Touring. Per continuare ad avere questa posizione privilegiata, l'azienda francese ha lanciato quest'anno la gamma Michelin Road 6, che oltre ad essere pensata per le naked, le maxi enduro stradali e le sport touring, ha allargato gli orizzonti alle moto da gran turismo con il pneumatico Road 6 GT.

Si tratta di una gamma di pneumatici pensati per garantire una grande aderenza sul bagnato, abbinata alla durata chilometrica, al confort ed alla maneggevolezza che sono sempre state marchi di fabbrica per l'azienda di Clermont Ferrand.

L'evoluzione tecnica rispetto alla serie Road 5, che era stata introdotta nel 2018, è stata davvero importante: si parla di un miglioramento del 15% dell'aderenza sul bagnato e del 10% per quanto riguarda la durata degli pneumatici. Miglioramenti che sono stati possibili grazie ad un nuovo design e ad un'ottimizzazione dell'architettura realizzati all'interno dei centri di Ricerca e Sviluppo Michelin, ma anche ai progressi legati alle materie prime.

DESIGN DEL BATTISTRADA

Michelin Road 6 e Road 6 GT Photo by: Michelin

Per prima cosa è stato ottimizzato il rapporto pieni-vuoti, che è quello tra scanalature e gomma, con un valore del 14% che rimane invariato sia in rettilineo che in curva, conservando quindi lo stesso feeling per il guidatore, che può usufruire di un grip elevato in tutte le condizioni climatiche.

Un altro aspetto fondamentale è la tecnologia Michelin Water EverGrip: si tratta di lamelle pensate per offrire un'elevata aderenza anche sul bagnato. Questo design brevettato si modifica con l'usura del pneumatico, aprendosi proprio al fine di mantenere sempre un grip elevato.

Inoltre sono state realizzate nuove scanalature, oltre ad essere state modificate le inclinazioni delle lamelle, allo scopo di permettere al pneumatico di tagliare il film d'acqua ed aderire al manto stradale nel miglior modo possibile.

MATERIALI

Michelin Road 6 e Road 6 GT Photo by: Michelin

A garantire un'aderenza eccellente anche con basse temperature e con il fondo bagnato è una mescola con silice al 100%, abbinata alla tecnologia Michelin Silice. Una soluzione che non richiede alcun compromesso per quanto riguarda il ciclo di vita del pneumatico.

La tecnologia Michelin 2CT+ - che sta per 2 Compound Technology - consente di ottimizzare le prestazioni delle diverse parti del battistrada. Nello strato inferiore c'è una mescola più dura, che fa sì che la gomma mantenga la sua rigidità quando si affrontano le curve. Sullo strato superiore, quello a contatto con l'asfalto, c'è invece una mescola più morbida, che è quella di permette di avere sempre un'ottimo grip sia sull'asciutto che sul bagnato, garantendo però anche un elevato chilometraggio.

ARCHITETTURA

Michelin Road 6 e Road 6 GT Photo by: Michelin

La Radial X Evo Technology permette di avere un'ampia impronta al suolo e anche questo è uno degli aspetti che garantiscono grande aderenza sia in rettilineo che in curva. I fianchi di questa nuova generazione di pneumatici hanno poi un design pensato per offrire flessibilità e confort. L'effetto combinato di questa tecnologia è un pneumatico maneggevole e reattivo, adatto anche alle moto con potenze elevate, che permette di divertirsi in sicurezza.

Grazie all'Aramid Shield Technology, la carcassa ha un'alta densità ed è più rigida, dando degli ottimi feedback al guidatore. Inoltre la tela in aramide garantisce un'eccellente stabilità, nonostante sia stato ridotto anche il peso.

C'è poi un'altra chicca che non si può non citare, ovvero il Michelin Premium Touch Design. Si tratta di una tecnologia che crea un contrasto grazie all'assorbimento della luce tramite una micro-geometria sui fianchi del pneumatico che conferisce un aspetto elegante ed attraente al pneumatico, che si abbina molto bene al look della moto.

Michelin Road 6 e Road 6 GT 1 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 2 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 3 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 4 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 5 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 6 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 7 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 8 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 9 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 10 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 11 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 12 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 13 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 14 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 15 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 16 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 17 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 18 / 19 Foto di: Michelin Sport Michelin Road 6 e Road 6 GT 19 / 19 Foto di: Michelin Sport

DIMENSIONI COMMERCIALIZZATE



MICHELIN ROAD6

– 110/70 ZR 17 M/C 54W ROAD 6 FRONT TL;

– 120/60 ZR 17 M/C (55W) ROAD 6 FRONT TL;

– 120/70 ZR 17 M/C (58W) ROAD 6 FRONT TL;

– 120/70 ZR 18 M/C (59W) ROAD 6 FRONT TL;

– 110/80 ZR 19 M/C (59W) ROAD 6 FRONT TL;

– 120/70 ZR 19 M/C (60W) ROAD 6 FRONT TL;

– 140/70 ZR 17 M/C 66W ROAD 6 REAR TL;

– 150/60 ZR 17 M/C 66W ROAD 6 REAR TL;

– 150/70 ZR 17 M/C (69W) ROAD 6 REAR TL;

– 160/60 ZR 17 M/C (69W) ROAD 6 REAR TL;

– 170/60 ZR 17 M/C (72W) ROAD 6 REAR TL;

– 180/55 ZR 17 M/C (73W) ROAD 6 REAR TL;

– 190/50 ZR 17 M/C (73W) ROAD 6 REAR TL;

– 190/55 ZR 17 M/C (75W) ROAD 6 REAR TL;

MICHELIN ROAD6 GT

– 120/70 ZR 17 M/C (58W) ROAD 6 GT FRONT TL;

– 180/55 ZR 17 M/C (73W) ROAD 6 GT REAR TL;

– 190/50 ZR 17 M/C (73W) ROAD 6 GT REAR TL;

– 190/55 ZR 17 M/C (75W) ROAD 6 GT REAR TL;