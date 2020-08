Mercedes-Benz Motorsport lancia un canale dedicato su Motosport.tv

Londra, 5 Agosto 2020 – Mercedes ha lanciato un canale dedicato su Motorsport.tv, la piattaforma digitale OTT di Motorsport Network dedicata ai contenuti racing ed automotive.

Il canale Mercedes porterà gli appassionati dietro le quinte di uno dei team più vincenti della Formula 1, oltre ad offrire contenuti del team Mercedes EQ in Formula E ed altri progetti di team racing ed automotive.

Il canale sarà disponibile per i 56 milioni di fruitori mensili di Motorsport Network, che seguono le gare e l’automotive, con l’idea di portare questo pubblico nel cuore di uno dei costruttori più di successo della storia. Come parte del programma, Motorsport Network collaborerà con Mercedes utilizzando la sua nuova piattaforma Motorsport Studios per creare contenuti unici in esclusiva per Motorsport.tv.

1955 British GP, Stirling Moss e Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz Photo by: Motorsport Images 2016 British GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Motorsport.com

Mercedes avrà la possibilità di accedere ad un ricco archivio di contenuti media, comprese le oltre 26 milioni di immagini risalenti all’automobile originale creata da Mercedes nel 1886.

Per lanciare il canale, Mercedes offrirà agli appassionati una prima opportunità di rivivere il Gran Premio di Gran Bretagna attraverso l'ultima puntata della popolare serie di video di debrief post-gara del team di Formula 1. Mercedes è l’ultimo costruttore ad avere un canale dedicato su Motorsport.tv ed è il primo ad includere contenuti a tema Formula 1 tra ciò che sarà disponibile.

La collaborazione tra Motorsport Network e Mercedes mette insieme due leader delle rispettive industrie: la diffusione e la distribuzione del motorsport al pubblico ed il coinvolgimento dei social e dei fan. Questo rende la partnership solida nello spazio digitale del motorsport.

Con un totale di 19.5 milioni di seguaci sui social ed oltre 125 milioni di appassionati durante la stagione 2019, il Mercedes AMG Petronas Formula One Team è la squadra leader del campionato di Formula 1 sui social e con uno spazio di coinvolgimento dei fan, con un 35% tra tutti i team di F1. L’unione delle forze con Motorsport Network offre al team un’altra opportunità di attivare e distribuire ad un vasto pubblico di appassionati di sport motoristici, oltre ad ampliare il raggio d'azione per la Formula E, le corse dei clienti e i contenuti automobilistici.

2014 Abu Dhabi GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Motorsport.com

Richard Sanders, Direttore Commerciale di Mercedes AMG Petronas Formula 1, afferma: “Siamo orgogliosi di essere apripista in Formula 1 per quanto riguarda il pubblico e l’impegno sui social media. Lavorare con Motorsport Network darà ai nostri fan un altro modo di usufruire dei contenuti di tutti i nostri programmi di motorsport, portando valore aggiunto ed esposizione per il nostro ecosistema di partner, e permettendoci di condividere la ricchezza della famiglia Mercedes Motorsport, dalla F1 alla Formula E alle corse dei clienti”.

James Allen, Presidente di Motorsport Network dichiara: “Questo è l'incontro di due leader nei loro rispettivi campi, che cercano di aggiungere un altro livello al modo in cui servono il loro pubblico. Lo storytelling è fondamentale per il modo in cui i marchi e gli OEM raggiungono oggi il loro pubblico e non vediamo l'ora di co-creare un canale che sia una vera destinazione per i fan Mercedes”.