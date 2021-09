L'élite delle corse e degli esport si uniscono per la Le Mans Virtual Series

Silverstone, Regno Unito - 7 settembre 2021. L'elenco degli iscritti per la nuova Le Mans Virtual Series, la serie globale di endurance esports d'élite, è stata svelata oggi e comprende alcuni dei nomi più noti del mondo del motorsport e delle corse simulate. L'elenco completo delle squadre per la stagione può essere trovato QUI, con tutti i nomi dei piloti - tra cui le migliori star di molte discipline diverse in tutto il mondo - che saranno rilasciati martedì 14 settembre.

Per il finale di stagione, la 24 Ore di Le Mans Virtual il 15 e 16 gennaio, ci si aspetta che altre 20 auto si uniscano all'evento con team di prestigio e nomi di piloti famosi provenienti da tutto il mondo per aggiungere emozioni.

Tra i 38 iscritti - divisi tra due categorie di auto (LMP2 - 21 auto; LMGTE - 17) - ci sono marchi mondiali vincitori di campionati e Le Mans come Alpine, Ferrari, Porsche e BMW, tutti con più iscrizioni. I vincitori di gare e/o di titoli di campionato del WEC e dell'European Le Mans Series (passati e presenti) includono Rebellion Racing, JOTA, Panis Racing, Team Project 1 e Team WRT, mentre anche alcuni dei team più impegnati nelle gare di endurance come GR Racing, Proton Competition, D'Station Racing e ARC Bratislava sono presenti nella lista.

Ai piloti del mondo reale si aggiunge un gran numero di squadre di grande successo e famose in tutto il mondo dalle competizioni di sim racing. Yas Heat, Mahle Racing Team, Race Clutch Alpine, il team R8G Esports di Romain Grosjean, Floyd ByKolles-Burst, Williams Esports, Team Redline, Red Bull Racing Esports e il team Rocket Simsport di Jenson Button hanno tutti una o più iscrizioni nella categoria prototipi, e tutti gareggeranno con una ORECA 07 LMP2. Tra questi c'è la coppia vincitrice della 24 Ore di Le Mans Virtual del 2020, Williams Rebellion Esports, che torna a difendere il suo titolo.

In LMGTE, che offre una scelta di Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE e Porsche 911 RSR GTE ai partecipanti, marchi leader come Ferrari, Porsche e BMW saranno rappresentati dai loro team ufficiali esports insieme a Red Bull Racing Esports, BMW Team Redline, TESLA R8G Esports, e GR Wolves Racing - un collegamento tra il team WEC GTE e la squadra di calcio della Premier League britannica Wolverhampton Wanderers FC.

Dodici diverse nazioni sono rappresentate nell'elenco degli iscritti da Europa, Medio ed Estremo Oriente.

Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") - uno sviluppatore leader di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo - e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) - i creatori e organizzatori della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC). Si svolgerà su cinque turni con la 24 Ore di Le Mans Virtuale come gran finale. Questo evento a due turni sarà un evento dal vivo, trasmesso in televisione all'interno del 2022 Autosport International motorsport show a Birmingham, Regno Unito, il 15/16 gennaio.

Il calendario degli eventi presenta alcuni dei circuiti più famosi del mondo - Monza, Spa, Nürburgring, Sebring e Le Mans - che sfideranno tutti i piloti, sia quelli con licenza FIA che quelli con sim, ed emozioneranno i milioni di appassionati di esports in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, contatta Fiona Miller, Miller Media & Communications, al numero +44 7770 371332 o mandando una e-mail a miller.media10@btinternet.com

www.lemansvirtual.com

Informazioni su Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie esports d'élite globale, composta da cinque round che riuniscono i migliori team di gare di endurance e di sim racing per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. Piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale fanno squadra con i principali protagonisti degli esports per affrontare i classici dell'endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual che si svolgerà dal vivo e in televisione all'Autosport Show International presso il Birmingham NEC (Regno Unito). Le Mans Virtual Series è una joint venture tra il principale sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, Motorsport Games, e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) - il creatore e organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC).

Round 1: 4 Ore di Monza, Italia - 25 settembre 2021 - Solo online

4 Ore di Monza, Italia - 25 settembre 2021 - Solo online Round 2: 6 Ore di Spa, Belgio - 16 ottobre 2021 - Solo online

6 Ore di Spa, Belgio - 16 ottobre 2021 - Solo online Round 3: 8 Ore del Nürburgring, Germania - 13 novembre 2021 - Solo online

8 Ore del Nürburgring, Germania - 13 novembre 2021 - Solo online Round 4: 6 Ore di Sebring, USA - 18 dicembre 2021 - Solo online

6 Ore di Sebring, USA - 18 dicembre 2021 - Solo online Round 5: 24 Ore di Le Mans Virtual - 15/16 gennaio 2022 - ASI, Birmingham, UK

Informazioni su Motorsport Games

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, combina videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni e contenuti esports per gli appassionati di corse e i giocatori di tutto il mondo. L'azienda è lo sviluppatore di videogiochi con licenza ufficiale ed editore per serie iconiche di corse automobilistiche tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 ore di Le Mans e il British Touring Car Championship ("BTCC"). Motorsport Games è un premiato partner esports di scelta per la 24 Ore di Le Mans, Formula E, BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri.