LeCont: dalla produzione di gomme racing alle... mascherine!

Il mondo delle corse è fermo ormai da tre settimane. La chiusura di tutte le attività legate al motorsport non ha però bloccato l’iniziativa di alcune aziende che hanno deciso di mettersi a disposizione delle maggiori urgenze che la pandemia Covid-19 ha creato.

Tra queste c’è la LeCont, produttore italiano di pneumatici con un ruolo di spicco nel karting internazionale, che ha dovuto annullare tutte le attività programmate come le altre aziende del settore. I responsabili della LeCont hanno quindi deciso di mettersi in campo per fornire un aiuto concreto in risposta alle emergenze del momento, dando il via ad un programma per la produzione di mascherine.

Il reparto meccanico ha realizzato tre prototipi, e dopo i test è stato dato l’okay per la produzione industriale che scatterà tra pochi giorni, non appena sarà ufficializzata la certificazione.

Si stima che possano essere fornite un milione di mascherine che verranno inizialmente distribuite dalle autorità locali del Trentino Alto Adige a medici, operatori sanitari, farmacie, ospedali, forze dell'ordine e cittadini. Un esempio di contributo concreto ad un momento difficile che arriva da un’azienda impegnata nel motorsport.