Leclerc - Valentino: è sfida eSport su “Assetto Corsa”

Pomeriggio a tutto divertimento per Valentino Rossi e Charles Leclerc. Insieme ad Antonio Fuoco e Pecco Bagnaia si sono dati appuntamento sulla piattaforma “Assetto Corsa”, allenandosi sul circuito di Silverstone.

Collegati via-radio, i quattro hanno iniziato a lavorare sugli assetti in vista di qualifiche e gara in programma nel tardo pomeriggio. Rossi sta attingendo molto dai consigli dei colleghi più esperti, migliorando costantemente il suo rendimento.

“Mi fermo un attimo ai box per aprire la finestra - ha commentato Valentino – qui fa caldo!”, confermando quanto abbia preso la sfida seriamente.

Impegnatissimo, ma non è una novità, anche il Leclerc in versione ‘Gran Turismo’, che sta familiarizzando con una piattaforma nuova con continue soste per modificare il setup e pressioni degli pneumatici.

Il tutto, come ormai accade abitualmente, in diretta sul suo canale Twich, ormai punto di riferimento per gli appassionati che vogliono seguire dal vivo le attività da corsa ‘virtuali’ del pilota monegasco.