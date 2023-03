I campionati 2023 di Canossa

I campionati organizzate da Canossa sui circuiti più leggendari riprenderanno da dove si erano interrotte lo scorso anno, con le emozioni e i ricordi del gran finale del 2022 a Misano dopo la prima edizione del Festival Italiano della Velocità. Tre serie diverse sono accomunate dall'adrenalina e dalla passione per la tecnica e la velocità.

ALFA REVIVAL CUP

Sono aperte le iscrizioni. Iscriviti qui.

Dedicata alle Alfa Romeo GT e Turismo costruite tra il 1947 e il 1981, la serie di corse è ormai un appuntamento fisso per tutti gli appassionati del Biscione. La stagione 2023 prenderà il via con un inizio scoppiettante. I saliscendi dell'Autodromo del Mugello apriranno le danze, seguiti da una trasferta all'estero sull'anello di Spielberg e dalle "Red Bull Ring Classics". Il terzo appuntamento sarà ospitato dall'Autodromo Nazionale di Monza e dal FIA World Endurance Championship, l'indiscusso campionato del mondo. Dopo la pausa estiva, i nostri motori si riaccenderanno a Vallelunga e a Misano World Circuit, cuore pulsante della Motor Valley, in concomitanza con l'attesa seconda edizione dell'Italian Speed Festival.

Il calendario:

28-29 aprile - Mugello Circuit

10-11 giugno - Red Bull Ring

7-8 luglio - Autodromo Nazionale Monza

9-10 settembre – Autodromo Vallelunga

21-22 ottobre - Misano World Circuit

Il format:

Una sessione di prove libere di 25'

Una sessione di qualifica di 30'

Una gara di 60'

Contatti:

Sito ufficiale www.alfarevivalcup.it

Per informazioni e iscrizioni, contattaci all’indirizzo: arc@canossa.com

YOUNGTIMER CUP

Sono aperte le iscrizioni. Iscriviti qui.

Aperta a tutte le vetture con un passato sportivo costruite tra il 1991 e il 2005, l'esperienza è un'occasione per le protagoniste di fine secolo del motorsport di sprigionare tutta la loro potenza ed essere ancora una volta al centro di sfide indimenticabili. Quattro gli appuntamenti dedicati agli youngtimers: l'esperienza all'Autodromo del Mugello, un degno antipasto che promette grandi sorprese, per poi passare alla pista austriaca di Spielberg in occasione delle "Red Bull Ring Classics", all'autodromo di Vallelunga e alla tappa finale sulla pista "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico nella cornice dell'Italian Speed Festival.

Il calendario:

28-29 aprile - Mugello Circuit

10-11 giugno - Red Bull Ring

7-8 luglio - Autodromo Nazionale Monza

21-22 ottobre - Misano World Circuit

Il format:

Una sessione di prove libere di 25'

Due sessioni di qualifica di 20'

Due gare di 20’

Contatti:

Per informazioni e iscrizioni, contattaci all’indirizzo: youngtimercup@canossa.com

Visita la seguente pagina.

CAVALLINO CLASSIC CUP

Sono aperte le iscrizioni. Iscriviti qui.

The only series dedicated to the last five generations of glorious Ferrari Challenge cars, from the first 348 Challenge to the fantastic 458 Challenge, holds the promise of unrepeatable excitement for Rosse fans. Carefully chosen to enhance the qualities of the engines built at Maranello, four circuits are on the schedule for 2023. After the inaugural stage on the Mugello Circuit, this year, the fuoriserie will return to the Spielberg F1 track as part of the Challenge and GT Days before rekindling the challenges after the summer break at Vallelunga and then concluding at the Misano World Circuit during the Italian Speed Festival weekend.

Il calendario:

28-29 aprile - Mugello Circuit

10-11 giugno - Red Bull Ring

7-8 luglio - Autodromo Nazionale Monza

21-22 ottobre - Misano World Circuit

Il format:

Una sessione d prove libere di 25ʹ

Due sessioni di qualifica di 15ʹ

Due gare di 20ʹ

Contatti:

Per informazioni e iscrizioni, contattaci all’indirizzo: cavallinocup@canossa.com

Visita la seguente pagina.