L'Autodromo di Monza presenta il calendario gare 2020

Una stagione sportiva con dodici weekend di gara e delle assolute novità. Il calendario sportivo 2020 dell’Autodromo Nazionale Monza si arricchisce di tre serie che correranno nel Tempio della Velocità per la prima volta. I campionati Creventic 24H Series, DTM e World Endurance Championship debutteranno a Monza, portando in Italia le gare Hankook 12H Monza, DTM Monza Round 2020 e WEC 6 Hours of Monza.

La stagione sportiva dell’Autodromo Nazionale Monza sarà inaugurata domenica 10 maggio dalla European Le Mans Series con la gara 4 Hours of Monza che farà correre in pista le classi LMP2, LMP3 e LMGTE. Il weekend successivo il circuito sarà utilizzato per le gare dei campionati italiani di ACI Sport (15-17 maggio).

La prima novità del calendario arriverà il 26-28 giugno quando le vetture DTM si daranno battaglia per la prima volta nel veloce circuito di Monza. Il campionato avrebbe dovuto testare la pista a metà marzo ma la diffusione del Coronavirus ha spinto l’organizzatore ITR a trasferire le giornate di test in Germania. Gli spettatori si rifaranno sicuramente a fine giugno quando, insieme al DTM, saranno presenti come gare di supporto le serie DMV GTC, W Series, Porsche Carrera Cup France e Lotus Cup Europe.

La endurance Hankook 12H MONZA, prevista inizialmente per il 27 e 28 marzo, è stata programmata per il 10 e 11 luglio. La competizione per vetture GT e Turismo, organizzata da Creventic, è suddivisa in due giorni: venerdì si correrà per quattro ore mentre sabato per le restanti otto.

A settembre non sarà solo il maggiore campionato mondiale ad impegnare il tracciato. Il Formula 1 Gran Premio Heineken d’Italia 2020 si terrà dal 4 al 6 settembre, affiancato dal FIA F2 Championship, FIA F3 Championship e dalla Porsche Mobil 1 Supercup. Dal 18 al 20 settembre, invece, gli appassionati di auto storiche potranno soddisfare i loro interessi con la Monza Historic di Peter Auto che porterà in pista i migliori modelli di auto d’epoca da corsa. La settimana seguente, si lascerà infine spazio alle GT con l’International GT Open (25-27 settembre), accompagnato dalle monoposto della Euroformula Open.

Il campionato mondiale di durata porterà in Italia la 6 Hours of Monza dal 2 al 4 ottobre. Il FIA World Endurance Championship correrà per la prima volta a Monza, dopo aver assaggiato la pista nel 2017 con il tradizionale Prologue che precede l’inizio della stagione. Il 10 e 11 ottobre si terrà inoltre il Porsche Festival, l'evento più iconico di Porsche Italia con le gare conclusive del monomarca. I campionati italiani torneranno con il secondo ACI Racing Weekend monzese dal 16 al 18 ottobre.

Gli ultimi due mesi dell’anno saranno dedicati ai rally con il 5° Special Rally Circuit by Vedovati Corse il 14 e 15 novembre e il Monza Rally Show dal 4 al 6 dicembre. La gara conclusiva vedrà tra i suoi protagonisti i migliori piloti rally italiani e esteri e driver di altre categorie che si cimenteranno nelle Prove Speciali allestite lungo il circuito.

L’Autodromo Nazionale Monza sarà anche una delle tappe di due gare di regolarità. La 12° rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, dedicata a vetture d’epoca, passerà da Monza in data ancora da definire mentre la Grand Road 2020 Cortina-Monza-Portofino, riservata a supercar nate dopo il 1991, sarà nel Tempio della Velocità il 31 maggio.

Non mancheranno nel 2020 gli eventi extra racing. Il più noto sarà il Milano Monza Open-Air Motor Show dal 18 al 21 giugno che porterà il salone dell’auto in Autodromo con esposizioni dei brand e show dinamici in pista. Il 23 e 24 maggio, si rinnova l’appuntamento con The Reunion, la festa dedicata a tutti gli appassionati di motociclette cafe racers, scrambler, special e dallo stile classico. Il Monza Sport Festival, organizzato dall’Unione Società Sportive Monza e Brianza, festeggerà il 4 e 5 luglio la sua 45° edizione. Le date di tutti gli altri eventi ospitati dall’Autodromo Nazionale Monza sono disponibili nel calendario allegato e verranno costantemente aggiornate sul sito www.monzanet.it.

Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo Nazionale Monza, spiega: “Il calendario dell’Autodromo di Monza è quest’anno particolarmente ricco di eventi. Il laborioso lavoro svolto nel 2019 per assicurare al circuito i più elevati standard qualitativi e professionali, ha dato i suoi frutti. Ci ha infatti consentito di firmare i contratti per tre nuovi campionati e di confermare gli eventi organizzati da promotori che avevano già riposto in noi la loro fiducia. La stagione 2020 di Monza è una delle migliori a livello europeo. Il World Endurance Championship correrà per la prima volta in Italia proprio nel nostro circuito dopo un’esperienza positiva con il Prologue nel 2017 che ha stupito anche l’organizzatore francese in termini di partecipazione di pubblico”.

Prosegue Benvenuti: “Le novità non si fermano però al calendario. L’Autodromo Nazionale Monza affronterà la seconda metà della stagione sportiva con una nuova Direzione Gara, progettata in accordo con FIA. Prima del Formula 1 Gran Premio d’Italia verranno infatti inaugurati nuovi spazi destinati alla sala di controllo delle gare, realizzati con i più moderni sistemi costruttivi e dotati di innovativi impianti tecnologici”.

L'Autodromo di Monza ha inoltre fatto sapere che eventuali ulteriori aggiornamenti del calendario dovuti all'emergenza Coronavirus verranno comunicati, come fatto finora, attraverso comunicati stampa dedicati.