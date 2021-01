Lamborghini Squadra Corse lancia un canale dedicato con Motorsport.tv

Londra, 13 gennaio 2021: Lamborghini Squadra Corse, il reparto sportivo del produttore italiano di auto di lusso, è entrata a far parte di un’ampia gamma di marchi automobilistici e del motorsport lanciando un canale dedicato su Motorsport.tv, la piattaforma digitale OTT di Motorsport Network dedicata ai contenuti racing e automotive.

Dopo aver recentemente messo in mostra le proprie credenziali motoristiche con significative vittorie ripetute nella Rolex 24 a Daytona, nella 12 Ore di Sebring e nei campionati internazionali GT organizzati dalla SRO, Lamborghini si è posizionata come uno dei principali protagonisti del GT e delle corse dei clienti. Il lancio da parte di Borkert del canale Lamborghini dedicato su Motorsport.tv significa che gli appassionati potranno godere dei contenuti del dietro le quinte delle loro attività di GT e delle corse dei clienti.

Utilizzando i 56 milioni di spettatori mensili di Motorsport Network, questo canale su misura mira a proiettare il DNA motoristico di Lamborghini e i suoi campionati del Super Trofeo, ospitati in Europa, Asia e Stati Uniti. L'ampia conoscenza del pubblico di Motorsport Network fornirà a Lamborghini gli strumenti necessari per raggiungere gli appassionati già interessati alle corse automobilistiche, ma anche nuovi appassionati che potranno diventare appassionati abituali attraverso i contenuti esclusivi che consegneranno a Motorsport.tv.

Motorsport.tv va di bene in meglio con quest'ultimo annuncio, visto che Lamborghini è diventato il quarto produttore a lanciare un canale dedicato negli ultimi sei mesi. La piattaforma OTT, che sta rapidamente diventando la destinazione d'arrivo per i team e gli stakeholder dei marchi che desiderano attivare nello spazio digitale, sta diventando un hub digitale da corsa di cui gli appassionati sia del motorsport che dell'automotive vorranno far parte.

Giorgio Sanna, responsabile Lamborghini Motorsport ha detto: "Dopo i successi sportivi del nostro marchio, questo è il momento perfetto per lanciare il nostro canale dedicato al Motorsport.tv. La portata del Motorsport Network ci offre l'opportunità di raccontare le nostre storie a un nuovo pubblico digitale. Attraverso questo canale, possiamo vedere la potenziale crescita dell'interesse per il marchio Lamborghini nel mondo delle corse e per i nostri campionati Super Trofeo, contribuendo a dare più valore ad entrambi".

James Allen, Presidente, Motorsport Studios ha detto: "Lamborghini è un marchio che è sinonimo di distintività e di futuro. Crea esperienze uniche per i suoi clienti su strada e in pista, e c'è anche molto da apprezzare e da far apprezzare agli appassionati. I contenuti che Lamborghini porterà su Motorsport.tv non solo creeranno un'offerta di canali distintivi, ma saremo anche in grado di condividerli attraverso i nostri canali di corse e automobilistici utilizzando il nostro player proprietario Motorsport.tv".