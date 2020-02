Lamborghini, primi test al banco per la Hypercar V12 Squadra Corse

In attesa della première prevista entro la fine del 2020, la prima hypercar progettata da Lamborghini Squadra Corse ha iniziato la fase di test al banco. Nel video i primi giri di ruota della vettura con motore V12 di 6.5 litri aspirato da 830 cavalli, annunciata durante la World Final di Jerez de la Frontera.

Caratterizzata da un’aerodinamica di ispirazione racing, la vettura è composta da un telaio anteriore in alluminio unito al monoscocca in fibra di carbonio, progettato per garantire i più alti standard di sicurezza. Per alloggiare il motore, è stato realizzato un rollcage in acciaio che massimizza le caratteristiche di rigidezza torsionale e flessionale.

La trasmissione Xtrac sequenziale a 6 rapporti ha funzione strutturale portante, rispetto al comparto sospensioni, i cui braccetti sono direttamente collegati alla scatola del cambio, a garanzia di una cinematica ottimale e un sensibile miglioramento del rapporto rigidezza\peso.

Il differenziale è un innovativo autobloccante meccanico, che permette al pilota di regolarne il precarico in modo dinamico, per ottimizzare la guidabilità a seconda del circuito e delle condizioni dell’asfalto.