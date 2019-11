Lamborghini: la Urus ST-X è realtà. La prima gara a Misano 2020

Lamborghini non si limita a lavorare sul presente, ma anche sul futuro. Dopo aver annunciato l'arrivo della Urus ST-X 12 mesi or sono, ieri sera la Casa di Sant'Agata Bolognese ha finalmente mostrato in carne e ossa - o meglio - in carbonio la sua nuova arma da corsa.

La presentazione è avvenuta nella sala da pranzo dell'Autodromo di Jerez de la Frontera, dove oggi termineranno le World Final Lamborghini 2019, per l'occasione adibita ad auditorium.

L'attenzione era completamente riposta al responsabile di Lamborghini Squadra Corse Giorgio Sanna, che stava illustrando il progetto Urus ST-X, quando la vettura ha acceso il motore sul rettilineo del tracciato e ha richiamato tutti i presenti sul balcone.

Tony Cairoli ha spinto l'acceleratore e la Urus ST-X ha fatto i primi metri ufficiali, incantando subito per il canto del V8 bi-turbo. Stasera si è fatta ammirare su asfalto, ma si tratta di una vettura da corsa in piena regola che correrà anche su sterrato.

La prima uscita ufficiale avverrà nel 2020, al "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico, dove la Lamborghini disputerà le prossime World Final. A portarle in pista saranno i 4 vincitori delle prossime World Final, i quali sfideranno celebrità del motorsport a 2 e 4 ruote.

"Lo scorso anno abbiamo fatto vedere un renderig della Urus ST-X e avevamo poi promesso di presentarla qui a Jerez. Siamo stati di parola", ha dichiarato Giorgio Sanna. "I primi fortunati a porterla guidare saranno i campioni del mondo Lamborghini 2020 che saranno eletti a Misano".