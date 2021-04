La Stock Car Pro Series arriva in diretta su Motorsport.tv

Miami, 23 aprile 2021: Per la prima volta per la piattaforma OTT di proprietà di Motorsport Network’s, Motorsport.tv, la popolarissima serie Stock Car Pro Series, con leggendari piloti di F1, sarà trasmessa in live steaming in questa stagione, in esclusiva nella maggior parte dei territori.

A partire da questo fine settimana, tutti i 12 round del campionato saranno trasmessi in diretta streaming in un accordo che vede Motorsport.tv in possesso di diritti esclusivi in tutto il mondo, con diritti non esclusivi in Brasile e Argentina. Stock Car Pro Series si unisce anche al programma di canali partner in rapida crescita di Motorsport.tv, dando ai fan contenuti dietro le quinte della serie e delle sue stelle.

La serie di gare nazionali premium del Brasile è una delle più importanti del Sud America e ha una lunga tradizione ad attrarre gli ex piloti di Formula Uno. Fondata nel 1979, la serie ha fornito azione di gara non-stop per 40 anni con squadre e piloti che si danno battaglia in pista.

Anche se importante soprattutto in Sud America, la serie ha un seguito internazionale, con piloti provenienti da serie come Formula Uno, IndyCar, FIA World Endurance Championship e 24 Ore di Le Mans. I piloti brasiliani che saranno in pista in questa stagione includono ex vincitori di Formula 1 come Felipe Massa e Rubens Barrichello, così come gli ex piloti di F1, Nelson Piquet Jr e Riccardo Zonta, e il 2 volte vincitore di classe alla 24 Ore di Le Mans, Daniel Serra.

Questa è la prima volta che Motorsport.tv trasmetterà in streaming Stock Car Pro Series e mostra un'ulteriore evoluzione della piattaforma OTT che si muove verso più contenuti live. La piattaforma ospita oltre 1.000 livestream all'anno da oltre 125 campionati, così come la sua vasta collezione di contenuti video on demand.

La piattaforma inoltre ha annunciato recentemente Motorsport.tv Live, il primo canale di notizie di motorsport del mondo che fornirà le breaking news da tutto il mondo, ospitato dagli studi a Londra e Miami.

L'esposizione aggiuntiva che Motorsport Network può portare alla Stock Car Pro Series, attraverso i suoi 56 milioni di utenti mensili attraverso piattaforme globali come Motorsport.com e Motor1.com, porterà la serie ad un pubblico completamente nuovo. Non solo questo aumenterà la forza della serie dal punto di vista del consumatore, ma anche dal punto di vista commerciale del campionato, attirando grandi marchi e produttori.

Eric Gilbert, presidente OTT Motorsport.tv, ha detto: "Siamo assolutamente entusiasti a Motorsport.tv questa partnership con la famosa Stock Car Pro Series. Si tratta di una partnership a più livelli che comprende un canale ufficiale su Motorsport.tv, i diritti livestream in tutto il mondo per tutte le gare, contenuti brevi e anche il supporto editoriale con la nostra azienda sorella Motorsport.com. Stock Car Pro Series è la massima serie nazionale in Brasile e ha una forte presenza internazionale, con molti ex piloti di F1 e IndyCar. Nel 2021, la serie è più forte che mai e ben posizionata per attrarre un pubblico globale. La portata internazionale è sicuramente dove vogliamo contribuire con la nostra produzione e commenti, e la copertura editoriale".

Felipe Massa, ha detto: "È un grande piacere per me correre nella Stock Car Pro Series, sono super motivato e felice di entrare in questa serie in cui ho sempre voluto competere, soprattutto ora con gli streaming di Motorsport.tvv, che fa parte di Motorsport.com. È incredibile essere parte di un campionato in Brasile, ma con trasmissione nel mondo intero. Gli appassionati di motorsport saranno in grado di vedermi, così come gli altri piloti sulla griglia. Congratulazioni a Motorsport.tv, e a Stock Car Brasil per gli importanti cambiamenti che andranno a beneficio di piloti e fan".

