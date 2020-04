La seconda edizione dei FIA Motorsport Games spostata al 2021

La pandemia di Coronavirus non ha risparmiato nemmeno la seconda edizione dei FIA Motorsport Games, ovvero il weekend motoristico che racchiude le varie discipline dell'automobilismo fra turismo, GT, rally e monoposto in una sorta di mini-olimpiade per le quattro ruote.

SRO Motorsports Group ha dovuto prendere la sofferta decisione di rinviare il tutto al 2021, dopo che inizialmente si era deciso di correre al Paul Ricard il weekend del 23-25 ottobre 2020.

Dopo la prima esperienza andata in scena lo scorso anno a Vallelunga, ora sarà la Francia ad ospitare l'evento, che come nuova data ha fissato il fine settimana del 22-24 ottobre della prossima stagione, sempre sul tracciato di Le Castellet, scelta praticamente obbligata visti i continui rinvii nella seconda parte 2020 delle varie categorie che si andrebbero ad accavallare a vicenda, rendendo impossibile la partecipazione di team e piloti.

"Purtroppo la crisi legata al COVID-19 ci ha costretti a rinviare i FIA Motorsport Games all'anno prossimo - spiega il Presidente Jean Todt - In questo modo le squadre delle federazioni e il promoter SRO avranno modo di prepararsi al meglio. Sarà inoltre l'occasione migliore per celebrare il 50° anniversario del Circuit Paul Ricard".

D'accordo anche Stéphane Ratel, AD e fondatore di SRO Motorsports: "Spostare la seconda edizione dei FIA Motorsport Games al 2021 era la decisione più corretta. L'anno scorso l'evento ha avuto grande successo con team e piloti fra i migliori delle varie federazioni. Con tutti i rinvii questa cosa non sarebbe stata possibile per il 2020, dunque abbiamo preferito evitare il problema di sovrapposizioni spostando l'edizione al 2021, mantenendo il Circuit Paul Ricard come sede. Sono felice che questo sia stato possibile e sicuro che torneremo più forti".

Nicolas Deschaux, Presidente di FFSA, ha aggiunto: “Come autorità nazionale del motorsport francese, siamo lieti di ospitare nel 2021 le varie nazioni coi loro migliori piloti impegnati sul leggendario circuito del Paul Ricard. il periodo di incertezze che sta affrontando il mondo intero. Il motorsport internazionale deve essere responsabile anche di ciò".