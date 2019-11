La Scuderia Baldini continua a "volare"

Dopo il titolo 2019 nel Campionato Italiano GT Endurance con Stefano Gai, la Scuderia Baldini continua a far parlare di sé, anche a motori spenti. L’ultima novità di Fabio Baldini è la presentazione dell'idea che oramai coltivava da anni. All’interno della sede romana, è stato svelato un F-104S Starfighter con i colori della Scuderia Baldini e il “classico” numero 27.

Una coincidenza, ma in realtà non lo è, visto che proprio il 21 Novembre 1981 la Ferrari 126 C di Gilles Villeneuve duellò con l’ F104 nella pista della base di Istrana. L’F104S in questione è uno dei 206 esemplari costruiti in Italia dall’Aeritalia, era una variante dell’F-104 costruito dalla Lockheed, inoltre era anche più veloce, raggiungeva mach 2.2 contro 1.85 della precedente versione.

Il progetto era nella testa di Baldini da molti anni e alla fine è riuscito a realizzarlo. Un lavoro lungo e complesso, visto che l’aereo è arrivato tutto smontato, da qui il lungo lavoro di “ricostruzione” e riassemblaggio, visto che coda, telaio mm6922 e musetto provengono da altrettanti aerei, anche loro con altrettante storie da raccontare.

Ancora una volta, l’apporto di Garage Italia del creativo Lapo Elkan che ne ha curato la grafica, è stato prezioso e il risultato è incredibile.