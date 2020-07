La Lamborghini Huracan Performante è la nuova Safety Car di Imola

E’ stata consegnata a Formula Imola la nuova Safety Car per la stagione 2020. Si tratta di una Huracan Performante griffata con i loghi dell’Autodromo.

La supercar, con livrea arancione, verrà utilizzata per tutte le gare della stagione 2020, frutto di un accordo consolidato da anni tra le due eccellenze della Motor Valley.

Uberto Selvatico Estense (Presidente Formula Imola): “La Lamborghini e l’Autodromo di Imola hanno da tempo un rapporto speciale. Ci fregiamo di essere la pista di prova della Casa di Sant’Agata Bolognese e qui sul nostro tracciato si può ben dire abbiano preso forma e sostanza i sogni del Toro Lamborghini”.

Roberto Marazzi (Direttore Autodromo): “Sono orgoglioso di avere quale Direttore dell’Autodromo un feeling così stretto con la Lamborghini Automobili e in particolare con Stefano Domenicali che ci è sempre vicino nelle iniziative che riguardano il nostro autodromo, in particolare perché ci ha dato la possibilità di utilizzare la Huracan per tutte le nostre gare”.