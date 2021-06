La finale mondiale di F1 in Schools sarà trasmessa live sul nuovo canale Motorsport.tv

Londra, 4 Giugno 2021: F1 in Schools trasmetterà la finale mondiale in diretta su un nuovo canale dedicato al programma su Motorsport.tv, la piattaforma OTT di Motorsport Network, raggiungendo un pubblico internazionale.

F1 in Schools ispira bambini a sperimentare la scienza, la tecnologia, l’ingegneristica e la matematica attraverso l’entusiasmo della Formula 1, incoraggiandoli ad intraprendere una carriera in questi ambiti.

La competizione porta gli studenti a mettersi in gioco nei disegni, nella creazione, nei test e nelle gare con macchine in miniatura prodotte dal Model Block F1 ufficiale utilizzando strumenti di design CAD/CAM. Le auto sono alimentate da cartucce di gas compresso e attaccate alla pista attraverso un filo di nylon. Le squadre gareggiano con le proprie auto su una pista di 20 metri per poco più di un secondo.

Il progetto include inoltre la gestione del progetto, la sponsorizzazione, il marketing e le presentazioni verbali.

Il canale viene lanciato prima delle finali mondiali del 4-8 giugno e ospiterà gli streaming dell'evento, mostrando i talenti più brillanti delle nuove generazioni. Inoltre, il canale conterrà anche video educativi sull'educazione STEM e gli highlights delle ultime competizioni nazionali in tutto il mondo.

Migliaia di scuole hanno preso parte al concorso da quando è iniziato nel 1999, e ora la competizione si svolge in 52 paesi. Il presidente di Motorsport Network, James Allen, è stato un fautore del progetto F1 nelle scuole per oltre 20 anni, sostenendo l'importanza dell'educazione STEM nelle scuole.

Come parte della partnership, Motorsport.tv sponsorizzerà il Digital Media Award alle finali mondiali che riconosce l'eccellenza nei social media e nelle comunicazioni digitali.

Portando la Formula 1 nelle scuole a un pubblico globale, il contenuto sarà anche distribuito attraverso le proprietà digitali di Motorsport Network, che raggiungono 56 milioni di visitatori mensili. Il canale F1 in Schools si unisce ai già esistenti FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, Race of Champions, RCCO World eX, FIA Girls on Track, Speedworks NZ motorsport, W Series e Autodromo di Nazionale Monza nella crescente collezione di canali partner su Motorsport.tv, promuovendo la visibilità ai fan delle corse e alle principali parti interessate nel motorsport.

Andrew Denford, fondatore e presidente di F1 in Schools, ha detto: "Siamo molto entusiasti di lanciare questa nuova partnership con Motorsport.tv e di trasmettere i nostri eventi STEM challenge sulla loro piattaforma. È una grande opportunità per noi di coinvolgere gli appassionati di motorsport in tutto il mondo e mostrare le nostre iniziative educative che ispirano gli studenti e fanno nascere in loro la passione per lo sport e l'ingegneria ad alte prestazioni. C'è anche una grande gara da guardare!"

Simon Danker, CEO di Motorsport.tv, ha detto: "La Formula 1 nelle scuole è un progetto importante, che aiuta a introdurre i futuri talenti ai percorsi di carriera nel nostro settore. Essere in grado di promuovere la competizione su Motorsport.tv e incoraggiare più studenti a farsi coinvolgere nell'educazione STEM è qualcosa di cui sono molto orgoglioso che stiamo facendo. Non vediamo l'ora di espandere la nostra partnership con F1 nelle scuole in futuro e ispirare le giovani generazioni a mantenere questa industria fiorente".

