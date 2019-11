La delegazione svizzera parteciperà con quattro piloti in tre discipline. Patric Niederhauser e Christoph Lenz parteciperanno alla GT Cup. Il duo guiderà una Lamborghini Huracan GT3 preparata da Raton Racing e dove gareggeranno 22 nazioni. Tra i nomi più famosi sono, accanto a Niederhauser, i fratelli Roda dall'Italia, Jim Pla (Francia), Nico Verdonck (Belgio) e Marchy Lee (Hong Kong). "È difficile valutare le nostre possibilità di successo", dice Niederhauser. "Ma penso che saremo tra i piu' veloci."

Sara presente anche Yves Meyer, il pilota di Svitto, ben noto attraverso il suo Drivingcenter EventSeelisberg, affronterà altri 23 piloti di drifting provenienti da tutto il mondo. L'anno scorso, Meyer non solo ha riempito i titoli dei giornali come finalista nella FIA Intercontinental Drifting Cup, ma è anche stato tra i migliori nella sua categoria nel Campionato Europeo e nell'Oman International Drift Series. A 28 anni guida una BMW M2 con i colori della Svizzera.

Le discipline dello slalom karting, della Formula 4 e delle autovetture si svolgeranno senza la partecipazione della Svizzera. Jürg Schori ha ritirato la sua domanda per la Touring Car Cup.

Patric Niederhauser, Christoph Lenz, Lamborghini Huracan GT3, Raton Racing, Team Swiss

Per tutti gli svizzeri che non possono partecipare, ma sono interessati ai FIA Motorsport Games 2021, elenchiamo di seguito le particolarità delle singole categorie:

GT3: Due piloti - uno con status di medaglia d'argento, l'altro con status di medaglia di bronzo. Costi: 10`000 euro per squadra. Tempo di percorrenza ca. 6 ore

Formula 4: Un pilota per nazione. Non aver guidato per più di due anni in un campionato di F4 supportato dalla FIA. Costo: 25`000 euro per squadra. Tempo di percorrenza ca. 3 ore

Turismo: un pilota per nazione. Questo pilota può al meglio avere lo status di medaglia d'argento e non deve aver completato una stagione completa nel WTCC o WTCR negli ultimi tre anni. Costi: 7500 euro per squadra. Tempo di percorrenza ca. 3 ore

Karting: La FIA equipaggia tutte le nazioni con kart elettrici identici. Le gare si svolgeranno in "slalom parallelo". Ogni nazione potrà schierare due piloti (uomini e donne) di età compresa tra i 14 e i 18 anni - senza esperienza di guida. Costo: 500 euro per nazione

Drifting: Le auto devono essere conformi alle norme di sicurezza della FIA. Un autista per nazione. Nessun requisito di esperienza. Costo: 2000 euro. Tempo di percorrenza ca. 8 ore

Simracing: guidiamo "su" Gran Turismo. I piloti non dovrebbero avere una vera esperienza di guida. Costo: 1000 euro per nazione